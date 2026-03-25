“¡Demuéstreme que yo soy narco!”: Saúl Monreal y Lilly Téllez chocan durante debate del Plan B

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el debate del Plan B de la reforma electoral, la senadora del PAN, Lilly Téllez, encendió el debate al acusar a su par Saúl Monreal de tener vínculos con el narcotráfico, afirmación que hizo enojar al morenista, quien la retó a que lo demuestre o si no que renuncie del Senado.

Esto ocurrió al terminó de su participación de la senadora panista, quien al no referirse al tema del debate y pasarse más tiempo de lo acordado, se le apagó el micrófono.

Sin embargo, el siguiente turno fue el del senador Saúl Monreal, quien al pasar a tribuna fue acusado por Lilly Téllez que, a gritos, lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico, e incluso se acercó a él con su teléfono.

Foto: Monsterrat López

La acusación hizo explotar al senador morenista, quien a gritos llamó a Lilly Téllez hipócrita y farsante, además pidió que le demuestre las acusaciones y la retó a hacerlo o dejar el Senado de la República.

“Yo le tengo mucho respeto a la investidura, respeto a lo que representa aquí nuestro Senado de la República, no quiero faltarle al respeto a lo que es lo que representa el Senado

¡Demuéstremelo! ¡Demuéstremelo! ¡A mí usted demuéstreme..! ¡Demuéstreme que yo soy un narco!

“¡Demuéstreme en las instancias jurídicas! ¡Usted es una hipócrita! ¡Usted es una farsante! ¡Demuéstreme! ¡Si no me demuestra se va del Senado! ¡Demuéstreme! ¡Usted es una hipócrita y una farsante! ¡No lo voy a permitir!”, lanzó en tribuna el morenista, mientras que la panista se acercaba hacia él y aparentemente grababa con su celular el momento.

En tanto, Laura Itzel Castillo, la presidenta de la Mesa Directiva, conminó al senador Monreal a continuar su ponencia y no caer en la provocación de Téllez.