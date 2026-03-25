“¡Demuéstreme que yo soy narco!”: Saúl Monreal y Lilly Téllez chocan durante debate del Plan B

Plan B
“¡Demuéstreme que yo soy narco!”: Saúl Monreal y Lilly Téllez chocan durante debate del Plan BEn pleno debate del Plan B de la reforma electoral, los senadores Lilly Téllez y Saúl Monreal se enfrascaron en una discusión en la que ambos se gritaron, manotearon e insultaron en la tribuna del Senado.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el debate del Plan B de la reforma electoral, la senadora del PAN, Lilly Téllez, encendió el debate al acusar a su par Saúl Monreal de tener vínculos con el narcotráfico, afirmación que hizo enojar al morenista, quien la retó a que lo demuestre o si no que renuncie del Senado.
Esto ocurrió al terminó de su participación de la senadora panista, quien al no referirse al tema del debate y pasarse más tiempo de lo acordado, se le apagó el micrófono.
Sin embargo, el siguiente turno fue el del senador Saúl Monreal, quien al pasar a tribuna fue acusado por Lilly Téllez que, a gritos, lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico, e incluso se acercó a él con su teléfono.
La acusación hizo explotar al senador morenista, quien a gritos llamó a Lilly Téllez hipócrita y farsante, además pidió que le demuestre las acusaciones y la retó a hacerlo o dejar el Senado de la República.
“Yo le tengo mucho respeto a la investidura, respeto a lo que representa aquí nuestro Senado de la República, no quiero faltarle al respeto a lo que es lo que representa el Senado
¡Demuéstremelo! ¡Demuéstremelo! ¡A mí usted demuéstreme..! ¡Demuéstreme que yo soy un narco!
“¡Demuéstreme en las instancias jurídicas! ¡Usted es una hipócrita! ¡Usted es una farsante! ¡Demuéstreme! ¡Si no me demuestra se va del Senado! ¡Demuéstreme! ¡Usted es una hipócrita y una farsante! ¡No lo voy a permitir!”, lanzó en tribuna el morenista, mientras que la panista se acercaba hacia él y aparentemente grababa con su celular el momento.
En tanto, Laura Itzel Castillo, la presidenta de la Mesa Directiva, conminó al senador Monreal a continuar su ponencia y no caer en la provocación de Téllez.
????? "¡DEMUÉSTRAME QUE SOY NARCO!": SAÚL MONREAL RETA A LILLY TÉLLEZ
Pues se prendió el debate del Plan B.
Lilly Téllez fijo primero postura.
Criticó los gritos morenistas contra Grecia Quiroz.
Luego recordó la narcopolítica en Morena.
Y siguió Saúl Monreal.
Al hablar,… pic.twitter.com/sfql2s1YhW — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) March 26, 2026