Díaz Ayuso revira a Sheinbaum y niega estar asesorada por Felipe Calderón: "Totalmente falso"

MADRID (EUROPA PRESS) -La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ella está centrada en "unir" y afirmó que no entiende la necesidad de "dividir y enfrentar todo".

Ayer la mandataria aseguró que Ayuso tiene una visión "de imperio" sobre su país y asegurara que está asesorada por el expresidente Felipe Calderón.

La declaración fue hecha por la dirigente española desde Morata de Tajuña, donde se celebró de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno.

Ayuso aseguró que es "totalmente falso" que en su gobierno tengan al expresidente Calderón de asesor. "Estamos a unir al pueblo de México con los españoles. Es lo que llevamos haciendo más de siete años en este Gobierno a través de la hispanidad. Y es en lo que nos encontrarán", defendió.

Luego de las críticas de la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que mezcló la violencia en el país y las demandas de petición de perdón por la Conquista, ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum culpó de estos comentarios a su visión, que es "de imperio" y reveló que está asesorada por el expresidente Felipe Calderón.

"Ella es ideológica, su asunto es ideológico contra nosotros. Están aliados con Felipe Calderón y con la derecha mexicana allá. ¿Qué esperan que digan? ¿Qué nieguen la historia? Bueno, ya está el Rey de España lo ha reconocido, que hubo abusos durante ese periodo", respondió tras ser preguntada por las últimas críticas de Ayuso.