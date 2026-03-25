El diputado Pedro Haces organiza lujosa fiesta privada con concierto de Raúl Di Blasio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal de Morena y líder sindical Pedro Haces Barba fue exhibido en redes sociales por una fiesta privada en su rancho ubicado en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

El evento incluyó un concierto exclusivo del pianista argentino Raúl Di Blasio, conocido como “El Piano de América”.

Los asistentes compartieron en redes sociales fotografías y videos del festejo. Pedro Haces aparece sentado en primera fila, pidiendo canciones personalizadas a Di Blasio

Entre los invitados se encontraba el senador de Morena, Saúl Monreal; el excandidato a la gubernatura de Hidalgo y exdiputado morenista Francisco Xavier Berganza, quien también es cantante.

Además, artistas como Eric Ventura, Carlos Macías, el bolerista Carlos Cuevas, Pablo Ahmad, Carlos Dorantes, Alfonso Alquicira y Jorge Bolón.