Morena
El diputado Pedro Haces organiza lujosa fiesta privada con concierto de Raúl Di Blasio (Video)Entre los invitados se encontraba el senador de Morena, Saúl Monreal, aspirante a la gubernatura de Zacatecas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal de Morena y líder sindical Pedro Haces Barba fue exhibido en redes sociales por una fiesta privada en su rancho ubicado en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.
El evento incluyó un concierto exclusivo del pianista argentino Raúl Di Blasio, conocido como “El Piano de América”.
Los asistentes compartieron en redes sociales fotografías y videos del festejo. Pedro Haces aparece sentado en primera fila, pidiendo canciones personalizadas a Di Blasio
Entre los invitados se encontraba el senador de Morena, Saúl Monreal; el excandidato a la gubernatura de Hidalgo y exdiputado morenista Francisco Xavier Berganza, quien también es cantante.
Además, artistas como Eric Ventura, Carlos Macías, el bolerista Carlos Cuevas, Pablo Ahmad, Carlos Dorantes, Alfonso Alquicira y Jorge Bolón.
¡ Fuera máscaras !— Melissa ?? (@Melissa_Bely) March 25, 2026
¿Para que presumir austeridad si saben que todo es una FARSA y nadie les hará nada?
Derroche, música y copas: el morenista Pedro Haces arma lujosa fiesta en su rancho para políticos, cantantes y concierto privado de Di Blasio
Aquí están nuestros impuestos. pic.twitter.com/1LIAmAaxfh