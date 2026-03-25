El PT no apoya el “Plan B” porque temen reducir su votación, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tal vez el Partido del Trabajo (PT) no quiere votar a favor del Plan B de la reforma electoral porque piensan que van a perder votos, y, en general, hay partidos que temen reducir su votación, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay quien le parece que puede perder votación. Entonces, no sé si esta sea la razón del PT, ¿verdad?, de no apoyar, o sí apoyar, porque tampoco vamos a saber cómo va a votar en el Senado”.

Casi todos los días, la mandataria federal presume las encuestas que la ubican hasta con un 70 por ciento de aprobación, aunque al mismo tiempo habla de la necesidad de la revocación de mandato. “Es importante que haya una valoración de la ciudadanía del presidente de la República. ¿Es obligatorio para todos los presidentes? No”.

Ese ejercicio se contempla en la Constitución y tiene que solicitarse con un número determinado de firmas. “No es obligatorio que todos los presidentes tengan que hacer revocación”, reiteró.

Su propuesta, insiste, es que, “por recursos y todo, es que todas las votaciones se hicieran en el 27, incluida la revocación; o que se pudiera hacer, ni siquiera 'que se haga', sino que se pudiera hacer. Pero, bueno, ya depende de los senadores”.

Lo más importante para su gobierno, dijo, es “reducir” los privilegios y que mejor se utilicen para agua potable, drenaje, pavimentación, luminarias.

Sobre las decisiones del aliado PT también dijo: “Pues no sé, tienen que explicarlo ellos, ¿no? A ver: ¿qué pasa con lo de la parte de la revocación?

“Que, en primer lugar, ni siquiera hemos… O sea, lo que planteamos es la posibilidad de que pueda ser a la mitad del sexenio o un año después. Esa es la propuesta. Hay quien no está de acuerdo con eso. Bueno, los últimos cinco días todo el mundo opina sobre ese tema, nadie habla de los privilegios”.

Reprochó que todos hablen de "¿qué pasaría si la presidenta solicitara la revocación para el 27? Entonces, hay partidos que dicen: ‘bueno, va a tener más votos Morena —así abiertamente— porque la presidenta viene de ese partido’”.

La jefa del Ejecutivo admitió que parte de los cuestionamientos a su propuesta es que hará campaña en las elecciones legislativas de 2027, ante lo cual aseguró que no sucederá.

“Pero hay quien piensa que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta, en el 27. Entonces, no lo quieren aprobar el PAN, el PRI y MC, porque no aprueban nada que venga de nosotros, porque ni argumentos hay, ¿verdad? Y hay otros de los, que nos han… o que han venido con el proyecto que temen reducir su votación, esa es la verdad”.

Dijo que “no tiene nada que ver con eso, en realidad, nada, absolutamente nada. Una cosa es la votación que vaya a haber de gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y diputados locales; y otra muy distinta la revocación de mandato. Incluso nosotros propusimos que no se usen tiempos oficiales, ni nada; solo para decir ‘va a haber revocación’”.