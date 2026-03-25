En México se reportan 25 mil nuevos casos de tuberculosis al año, reporta el INER

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones y se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda, habla o escupe. Foto: @SSalud_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque suele considerarse una enfermedad del pasado, en México se reportan aproximadamente 25 mil nuevos casos de tuberculosis al año, según el titular del Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER), Eduardo Becerril Vargas; destacó que ya se tienen tecnologías que detectan “en dos horas” las bacterias causantes.

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende anualmente 12 mil casos de esta enfermedad infecciosa que es prevenible en sus formas graves desde el nacimiento con la vacuna BCG (Bacilo de Calmette-Guérin).

En el Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora el 24 de marzo, la Secretaría de Salud federal (SSA) destacó en un comunicado que el INER se posiciona “a la vanguardia” en la detección temprana de este padecimiento con el fortalecimiento de sus capacidades diagnósticas con sistemas y tecnología de última generación.

Según Becerril Vargas, en el INER se han incorporado las siguientes tecnologías innovadoras para detectar la tuberculosis de manera rápida y precisa:

-GeneXpert: Plataforma de pruebas moleculares que identifica el material genético de la bacteria en aproximadamente dos horas, facilitando decisiones clínicas inmediatas.

-Sistema Cobas 5800: Permite detectar micobacterias, incluidas las no tuberculosas, en menos de 24 horas, mejorando la atención de pacientes con cuadros más complejos.

-BD MAX: Sistema automatizado que integra múltiples procesos de análisis, optimizando la precisión y eficiencia en el diagnóstico de enfermedades infecciosas.

De acuerdo con el médico infectólogo, esas tecnologías se combinan con métodos tradicionales como la baciloscopia y los cultivos, esenciales para confirmar diagnósticos y evaluar la sensibilidad a medicamentos. Esa combinación, destacó, permite que en el INER, “en menos de 24 horas, se tenga certeza sobre la presencia de tuberculosis” en un paciente.

El especialista destacó que, cada año, el Laboratorio de Microbiología Clínica del INER realiza entre 12 mil y 15 mil pruebas moleculares, lo que contribuye al diagnóstico oportuno y a la atención especializada de pacientes.

¿Qué es la tuberculosis?

El titular del Laboratorio de Microbiología Clínica, Eduardo Becerril, explicó que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que se transmiten por el aire y afecta principalmente a los pulmones.

Detalló que la tuberculosis pulmonar se contagia por vía aérea, cuando una persona infectada tose, escupe, habla o estornuda sin protegerse, lo que libera pequeñas gotas en el aire.

Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, sin importar edad ni sexo; sin embargo, hay dos grupos más vulnerables para desarrollarla:

-Los menores de cinco años

-Las personas de más de 65 años.

Sus síntomas son poco específicos, lo que dificulta la identificación temprana. Y advirtió que, sin tratamiento, la mortalidad puede alcanzar el 50%.

Por ello, reconoció que uno de los principales desafíos en el sistema de salud es la detección temprana “porque los síntomas son muy poco específicos. Detectando a tiempo, se inicia un tratamiento y podemos cortar la cadena de transmisión”.

Síntomas, tratamiento y vacuna

Según el IMSS, la tuberculosis puede dar sus primeras señales a través de los siguientes síntomas:

-Tos con flemas por más dos semanas

-Sudoración por las noches

-Fiebre

-Cansancio

-Pérdida de apetito y/o de peso

Con estos indicios es necesario realizar un estudio de baciloscopia para detectar la patología, afirmó el coordinador de programas médicos de la División de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del IMSS, Daniel Baltazar Salazar.

El especialista explicó que el padecimiento es prevenible en sus formas graves con la aplicación de la vacuna BCG.

Detalló que el biológico se aplica a las personas recién nacidas en una sola dosis, con protección, contra las formas graves de la enfermedad en la infancia; es decir, tuberculosis meníngea, del corazón, riñones y ósea. Y agregó que el IMSS vacuna a más de 642 mil personas menores al año.

Baltazar Salazar recordó que el el tratamiento para una persona con tuberculosis consiste en la aplicación de antibióticos durante aproximadamente seis meses.