Funcionarios de Sedena, Marina y SRE visitan el portaaviones estadunidense USS Nimitz

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una delegación del gobierno mexicano realizó “una visita oficial protocolaria” a bordo del portaaviones USS Nimitz de la Marina de los Estados Unidos, tras una invitación del embajador de ese país en México, Ronald Douglas Johnson.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que esa dependencia y las secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, recibieron una invitación del embajador Johnson para participar en un viaje representantes mexicanos a bordo de la embarcación norteamericana “como parte de su recorrido de navegación por Sudamérica”.

Tras indicar que el abordaje de la delegación mexicana “tuvo lugar en aguas internacionales frente a las costas del Pacífico mexicano”, sin precisarse el puerto, el comunicado informó que el recorrido concluirá en la Estación Naval en Norfolk Virginia, Estados Unidos.

“Este tipo de actividades son usuales dentro del marco de relaciones diplomáticas entre fuerzas armadas y se llevó a cabo con respeto a la soberanía nacional y con el fin de fomentar la confianza mutua entre ambos países”, sostuvo el pronunciamiento.