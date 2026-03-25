Grecia Quiroz acude al Senado; morenistas le gritan “¡Morón! ¡Morón!”

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, acudió al Senado de la República por invitación del senador Emanuel Reyes Carmona, sin embargo, minutos después de presentarla, algunos miembros de la bancada de Morena comenzaron a gritar: “¡Morón! ¡Morón!”

Esto en apoyo del senador morenista Raúl Morón, quien Grecia Quiroz pidió investigar como uno de los presuntos responsables del asesinato de su exesposo, Carlos Manzo el año pasado.

Ante ello, la alcaldesa de Uruapan señaló que los gritos en apoyo al senador morenista son la forma de hacer la política del partido oficialista.

“Pues quizá ellos queriendo en su forma de hacer la política como saben hacerla, pues puede ser que sea por quererme incomodar o por quererme hacer sentir mal, la realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él.

“Vuelvo a reiterar, a lo que vine, con las personas que realmente creo yo, o vuelvo a mencionar, Carlos en vida, hizo relación, muy buena amistad con Emanuel, y, bueno, vine a saludarlo a él, y la realidad es que con nadie más tengo que quedar bien”, explicó.

Un reportero le cuestionó que, si no le parecía una actitud machista por parte de algunos miembros de la bancada morenista, a lo que la alcaldesa de Uruapan afirmó que es normal, ya que es su manera de actuar.

“Pues a lo mejor sí. Si nos basamos en cómo actúan ellos o cómo están acostumbrados a actuar, pues es normal y es de esperar”, expresó.