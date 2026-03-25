Juez admite amparo contra Gabriela Cuevas por bloquear a un usuario de X

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un particular acusó a Gabriela Cuevas Barrón, Representante de México para la Organización del Mundial del 2026, designada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de haberlo bloqueado en la red social X.

Por ello, alegando que se le impide acceder a la información que la exdiputada morenista publica en la red social, el activista Virgilio Pasotti tramitó un amparo que fue admitido por el juez Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México.

De acuerdo con los estrados del expediente 434/2026 el amparo fue presentado desde el pasado 17 de febrero y aunque el particular solicitó la suspensión provisional, el juez se la negó porque, de ordenar el desbloqueo de su cuenta, dejaría sin materia el juicio de amparo.

“La concesión de la medida cautelar implicaría otorgar efectos restitutorios, los cuales no son propios de la medida cautelar, sino que constituyen la materia de análisis en la sentencia que se dicte en el juicio en lo principal, pues de lo contrario se dejaría sin materia el juicio de amparo; en consecuencia, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada”, indicó el juzgador.

Aunque el amparo fue tramitado desde febrero, hasta ahora Cuevas Barrón no ha podido ser notificada del juicio, por lo que la audiencia incidental para resolver la suspensión definitiva que estaba programada para este 25 de marzo será diferida.

En tanto, el juez tiene previsto realizar la audiencia constitucional para resolver el amparo y determinar si el bloqueo que la funcionaria realizó a la cuenta de Pasotti es o no legal, para el próximo 6 de abril de 2026.