Llega a Alemania la lucha contra la planta de amoniaco en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, que integra a 18 organizaciones alemanas, acompañó a la misión del colectivo ¡Aquí No! para presentar una queja en el banco alemán que financia con 860 millones de dólares la construcción de la planta de amoniaco a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman AG, con sede también en Düsseldorf, Alemania.

Desde Berlín, capital alemana, la misión encabezada por las indígenas yoremes, Claudia Susana Quintero y Melina Sandoval, acudieron a instalaciones del banco estatal de desarrollo KfW IPEX-Bank, para advertir que “el gobierno federal alemán comparte la responsabilidad en la decisión de este proyecto, tanto a través de dicha financiación como mediante la concesión de garantías de crédito a la exportación (garantía Hermes)”.

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En un comunicado fechado en Berlín, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México informó que en la víspera los integrantes de ¡Aquí No! entregaron una queja oficial al banco KfW IPEX, en el que expresaron que “de concluirse la construcción de la planta, los daños a la biodiversidad sean irreversibles y se de pie a la aniquilación del sustento de más de 4 mil familias”.

En la queja, los activistas alertaron al banco de desarrollo KfW IPEX que de concretarse el proyecto será “la planta de amoniaco más grande de América Latina, ubicada en el humedal protegido de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, lo que provocaría “un colapso ecológico-social de la laguna y, con ello, la pérdida del sustento y entorno de las comunidades indígenas locales”.

Agregaron que a esos riesgos se agrega que “el lugar donde está la planta es una zona de actividad sísmica, por lo que una posible fuga de amoniaco altamente tóxico representa un peligro mortal para miles de habitantes”.

Claudia Susana Quintero exigió que se deje de usar dinero público “para financiar proyectos que serían ilegales en suelo alemán por su impacto humano y climático”.

Consideró que el banco y el gobierno alemán “no deben lavarse las manos, su capital está haciendo posible un proyecto que envenena nuestra bahía y arrebata el futuro de las comunidades indígenas”.

Melina Maldonado apuntó que la destrucción de los manglares por la construcción de la planta de amoniaco “es una herida abierta y visible que ya afecta nuestro ecosistema; permitir que la planta entre en operación serían sentenciar a muerte la biodiversidad local”.

La representante yoreme de la comunidad pesquera del ejido Lázaro Cárdenas, de Ahome, Sinaloa, exigió “que se detenga esta destrucción ambiental antes de que las consecuencias para nuestras comunidades sean irreversibles”.

Amenazas

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México agregó que, “con gran preocupación”, ha tenido conocimiento que los defensores ambientales han sido objeto de “amenazas y ataques físicos”, por lo que han sido incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Peter Clausing, integrante de la organización civil Partner Südmexikos e.V., que forma parte de la Coordinación Alemana, alertó a las instituciones alemanas que “serían corresponsables de violaciones a los derechos humanos en el entorno del proyecto”, si continúa su apoyo a la construcción de la planta de amoniaco.

“En este tipo de megaproyectos deben aplicarse las debidas diligencias en materia de derechos humanos, especialmente en un país como México, donde tan sólo en el año 2024 fueron asesinados 25 defensores ambientales”, puntualizo Peter Clausing.

La red de organizaciones civiles de apoyo a México está conformada por Acción Episcopal Adveniat, Amnistía Internacional Alemania, Brot für die Welt, Franziskaner Helfen / Centro Franciscano de desarrollo y misión, Initiative Mexiko (INIMEX), jesuitenweltweit, Kindermissionswerk “Die Sternsinger” (Obra Pontificia de la Infancia Misionera en Alemania), México vía Berlín,??Iniciativa Derechos Humanos México Colonia, Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Pacta Servanda, Partner Südmexikos, pax christi – Comisión Solidaridad Un Mundo, Promovio, Welthaus Bielefeld, Zapapres.