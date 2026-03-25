“No nos han tocado tiempos muy sencillos”, dice Sheinbaum a empresarios de NL

Claudia Sheinbaum en la Asamblea Ordinaria de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra). Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No nos han tocado tiempos muy sencillos, pero cuando estamos juntos siempre salimos adelante”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum ante empresarios de Nuevo León.

Durante la Asamblea Ordinaria de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), la mandataria mexicana insistió en el mensaje al sector privado: “Que las utilidades de la banca comercial han crecido de manera muy importante esperando que, por supuesto, bajen las tasas de interés”.

México tiene una economía fuerte, dijo, “que a nadie le quede la menor duda. Nuestra prosperidad aumentará, el incremento en inversión pública y privada y el fortalecimiento del Plan México (…) México ha demostrado que frente a cualquier adversidad siempre salimos adelante”.

Inició su mensaje: “Vivimos momentos nuevos, vamos a ponerlo así (…) cuando hay diálogo y respeto siempre es posible avanzar, sea con el presidente de Estados Unidos, sea con los empresarios de México, sea con cualquiera que quiera avanzar en nuestro país con diálogo y con respeto podemos salir adelante en la relación con Estados Unidos”.

La relación comercial, dijo, fortalece a México, pero también a Estados Unidos

“Lo mejor para Estados Unidos es el tratado comercial que tenemos (…) entre nosotros no competimos, entre nosotros nos complementamos y es la única forma de enfrentar la competencia con otras regiones del mundo, y en esa perspectiva es que hemos venido trabajando”.

Recordó el dato de que por cada 131 empleos que genera una empresa de Estados Unidos en México, se generan en Estados Unidos 333 empleos y aumenta la productividad de las empresas, y señaló que es la mejor forma de seguir trabajando.

Consideró un instrumento fundamental el Plan México, que busca aumentar la producción en el país, fortalecer el mercado interno para el “crecimiento con bienestar”.

La jefa del Ejecutivo federal mostró los datos de la economía de México: “Si nos ponemos a trabajar podemos fortalecer el desarrollo de nuestro país”.

Aseguró que México ha crecido 5 por ciento y que es la 12 economía del mundo, y presentó cifras históricas en empleos y reservas internacionales del Banco de México, así como la disminución de informalidad laboral y la evolución del salario mínimo.

“La inflación en este mes está en 3.77 por ciento y, además, con el incremento al salario, la capacidad adquisitiva ha sido muy importante”, insistió.

Ha aumentado la recaudación fiscal en 10 por ciento en términos reales en enero y febrero en este año, presumió, “sin aumento de impuestos y este año hicimos un esfuerzo muy importante de una reducción del déficit de dos puntos del PIB”, que son cerca de 730 mil millones de pesos, lo cual se logró por aumento tributario y “austeridad”.

El gobernador de Nuevo León aprovechó el evento para adular a la mandataria federal: “No tengo duda, presidenta, que la estrategia que ha llevado es la correcta, que cuenten con nosotros y que nos va a ir muy bien también en el acero y el aluminio, que como Ternium tenemos empresas muy importantes en Nuevo León”.