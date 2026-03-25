"Que Dios la bendiga": Luis Donaldo Colosio Riojas a Sheinbaum tras no indultar a Mario Aburto

Caso Colosio
"Que Dios la bendiga": Luis Donaldo Colosio Riojas a Sheinbaum tras no indultar a Mario AburtoEl senador de Movimiento Ciudadano afirmó que no ha habido voluntad de ningún presidente de hacer justicia y resaltó que solo abren el expediente para hacer proselitismo.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de conceder indulto a Mario Aburto, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, su hijo, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, le respondió a la mandataria federal: “Que Dios la bendiga”.
En entrevista en el Senado, el senador emecista afirmó que no ha habido voluntad de ningún presidente de hacer justicia y resaltó que solo abren el expediente para hacer proselitismo.
“No ha habido voluntad de ningún presidente en los últimos 30 años. Cada año se sigue reabriendo el expediente, se siguen haciendo cosas, se siguen sacando temas que no llevan a ningún lado, que no hacen justicia, pero que se aprovechan en cada coyuntura políticamente para poder hacer algún daño o algún acto de proselitismo o algún tema. No van a hacer justicia”, detalló.
Donaldo Riojas enfatizó que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la facultad de indultar a Mario Aburto, pero lo que no tiene es la voluntad como ninguno de sus antecesores.
El senador afirmó que ya perdonó a Mario Aburto y que se le hizo justicia cuando nacieron sus hijos también resaltó que el asesinato de su padre no es un caso cerrado, pero, enfatizó que al final no cerrará ni con respuestas ni con justicia, por lo que pidió darle carpetazo al tema para que se permita que México sane.
“No, por supuesto que no es un caso cerrado. Pero al final del día, no se va a cerrar con respuestas ni con justicia. Entonces, pues ya denle un carpetazo al tema y permitan que México sane. Y que avancemos, que veamos el futuro. Y como lo dije muchas otras veces, busquemos que hoy no suceda lo que sucedió hace 30 años. Y en lugar de querer hacer justicia 30 años después, hagamos justicia hoy. Para que ningún niño, para que ninguna niña de México, pase lo que nos pasó a nosotros”, finalizó.