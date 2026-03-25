Reformas Electorales de Sheinbaum buscan destruir el cambio democrático: especialista sobre “Plan B”

El Pleno de la Cámara de Diputados concretó el fracaso de la reforma Electoral . Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las reformas electorales presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum tienen como propósito esencial destruir el proceso de cambio democrático derivado del periodo de la transición, dijo el exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa Fernández y alertó que el país se dirige hacía el periodo de regresión autoritaria más importante en décadas.

“Las reformas electorales que presentó la presienta Claudia Sheinbaum parece que tienen como propósito esencial destruir el proceso de cambio democrático, que se tuvo en lo que hemos llamado el régimen de la transición, periodo de la búsqueda de la transición democrática, un periodo de un conjunto de fallos, de problemas, de asuntos que no terminaron por resolverse. Este periodo, en términos generales, como contexto, me parece que hay que enmarcarlo como el periodo de regresión autoritaria más importante que hemos tenido en el país, por muchísimas décadas”, dijo.

En entrevista con Proceso, el también miembro del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral del 2007 resaltó que propuestas como el “Plan B” trastoca la lógica con la que se intentaban realizar elecciones equitativas, competencia política autónoma y libertad de voto.

“Y en ese marco, uno de los elementos, digamos, que van justamente en contra de la lógica con la que se intentaban producir elecciones equitativas, competencia política con autonomía junto con la libertad de voto, pues se ven trastocados con la presencia de la persona que es responsable, en este caso, Claudia Sheinbaum, yendo, digamos, a las elecciones intermedias a hacer un proceso de proselitismo en su favor, y evidentemente en favor de su partido”, explicó.

Revocación de mandato

Luego del fracaso de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el ‘Plan B’, propuesta que busca cambiar la fecha de revocación de mandato y fijar que la titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor.

En ese aspecto, Figueroa Fernández afirmó que con esa propuesta al artículo 35 sobre revocación de mandato lo que pretende en realidad es poner a la Presidenta en un proceso de proselitismo abierto en favor de su propio partido.

“Por todo el modelo que se desarrolla, un ejercicio efectivamente de derechos, de revocación de mandato, puesto que no hay o no se advierte en la sociedad en este momento que lo que pretenda es quitarle el mandato que recibió la presidenta en el año 2024, sino en realidad es un proceso donde lo que se busca es que el propio poder tenga un instrumento para el poder de ratificación de su mandato en el momento en el que se va a las elecciones intermedias con el propósito de desequilibrar la competencia política

“Eso es el proceso frente al que estamos y en relación al hecho de que este intento de empalmar el proceso de revocación, además darse libertades para hacer procesos de difusión, es claramente un proceso que va en contra de la constitución, en el artículo 134, y además va a buscar tener una incidencia en la elección.”, explicó.

Reajuste de Ayuntamientos

El dictamen aprobado este martes en las Comisiones del Senado prevé un cambio en la reorganización de los ayuntamientos para reducir costos operativos, esta modificación se realizó ante la queja de partidos aliados y las preocupaciones de gobernadores sobre la integración de los cabildos.

Ante ello, el especialista afirmó que esas propuestas parten mucho más de la lógica de la propaganda populista que de su análisis.

“Parece que sin duda puede que haya algunos de los estados o congresos, o algunos municipios en donde se den excesos, que son reprobables, pero el problema con estas propuestas, primero, son propuestas que no parten del conocimiento que tengan del funcionamiento de los municipios y de los congresos, parten mucho más de la lógica de la propaganda populista, que de su análisis y de las condiciones específicas del Congreso, municipio o del conjunto de ellos en el país.

“Por lo tanto, han cometido yerros importantes en algunos casos. Estaría incrementando y no disminuyendo el número de regidores. Bueno, pues eso es hoy es una pintura de cómo se producen los proyectos de la forma constitucional desde el actual poder, que es un poder que actúa mucho más desde el punto de vista de ideas o deseos”, resaltó.

Sueldos a funcionarios del INE

La iniciativa también propone en el artículo 134 constitucional que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán ganar más que la presidenta de la República.

El exconsejero advirtió que existe una lógica de un relato que trata de ser popular que en realidad parece sonar bien para una parte de la población, pero que no se advierten las consecuencias que puede tener para la población misma.

“Se está tratando de desmantelar en lo económico y presupuestalmente al Estado mexicano. Esta es una práctica propiamente de los regímenes que pretenden que el Estado sea mínimo.

“Y en un país como México, lo que necesitamos es un Estado fuerte, instituciones sólidas en todos los órdenes de la educación, en la democracia, en la salud, en la justicia, en la seguridad pública. Entonces, pues por supuesto que una lógica de precarizar al Instituto Nacional Electoral lo que traerá como consecuencias más corrupción, más descontrol, menos eficacia en las elecciones”, explicó.