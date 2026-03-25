Mundial de Futbol 2026

Senado aprueba el ingreso de militares de EU para capacitar a marinos por el Mundial 2026

La capacitación que impartirán los 35 soldados estadunidenses se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.
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Nacional
miércoles, 25 de marzo de 2026 · 18:45

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno del Senado de la República aprobó el ingreso a México de 35 militares de Estados Unidos para capacitar a elementos de la Secretaría de Marina en acciones de seguridad para el Mundial de Futbol 2026. 

Los senadores avalaron el ingreso de los militares estadunidenses por 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.  

Los 35 elementos del ejército estadunidense participarán en el evento SOF-32 denominado “Adiestramiento en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.  

La capacitación, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026, se realizará en instalaciones estratégicas y participarán la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y la Fuerza de Tarea encargada de la seguridad del Mundial de la Secretaría de Marina (Semar). 

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