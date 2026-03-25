Senado aprueba el ingreso de militares de EU para capacitar a marinos por el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno del Senado de la República aprobó el ingreso a México de 35 militares de Estados Unidos para capacitar a elementos de la Secretaría de Marina en acciones de seguridad para el Mundial de Futbol 2026.

Los senadores avalaron el ingreso de los militares estadunidenses por 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Los 35 elementos del ejército estadunidense participarán en el evento SOF-32 denominado “Adiestramiento en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

La capacitación, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026, se realizará en instalaciones estratégicas y participarán la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y la Fuerza de Tarea encargada de la seguridad del Mundial de la Secretaría de Marina (Semar).