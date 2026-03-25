Senado aprueba el “Plan B” en lo general; se tambalea la reforma a la revocación de mandato

El "Plan B" se aprobó en lo general por 87 votos a favor y 41 en contra. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma electoral conocida como “Plan B", sin embargo, se espera que en las reservas se elimine el artículo 35 sobre el cambio de fecha para realizar la consulta de revocación de mandato.

En una tensa sesión, los senadores oficialistas aprobaron en lo general, por 87 votos a favor y 41 en contra, el "Plan B" de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, uno de los artículos fundamentales en la reforma, el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato, será discutido en las reservas sin el apoyo del PT y los partidos de oposición.

En la reforma aprobada se contempla mantener los cambios al artículo 134, que establece que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán ganar más que la presidenta de la República.

Además, el artículo 115 constitucional, que establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente municipal, una sindicatura y entre siete y 15 regidurías.

Y el artículo 116 constitucional, para que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos total del estado, además de una reducción del 15 por ciento del presupuesto del Senado, que será gradual y comenzará en 2027 y concluirá en 2030.