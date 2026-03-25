Sheinbaum afirma que mantendrá acuerdo sobre médicos cubanos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que México seguirá contando con médicos cubanos que trabajen en el país, en un momento en que otras naciones del continente han abandonado sus acuerdos con el gobierno de Cuba ante la creciente presión de Estados Unidos.

“Es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, señaló Sheinbaum en su conferencia mañanera, al ser consultada sobre si mantendría el acuerdo o cedería a las presiones del gobierno de Trump.

El respaldo de la mandataria al programa médico cubano se produce mientras el presidente estadunidense Donald Trump busca asfixiar a Cuba al cortar de facto el acceso de la isla caribeña a importaciones de petróleo y trata de aislar a La Habana en un intento por impulsar un cambio de régimen. Estados Unidos ha presionado para poner fin a estas misiones, y el secretario de Estado, Marco Rubio, las calificó de “trabajo forzado” y de “una forma de trata de personas”.

Varios países de América Latina y el Caribe, como Honduras y Jamaica, han cancelado abruptamente esas misiones y han enviado a los médicos cubanos de regreso a su país.

La práctica de Cuba de desplegar médicos —a menudo altamente capacitados para brindar atención con recursos escasos— suele ser un medio de diplomacia, pero desde hace tiempo ha sido criticada por Washington. A pesar de ello, los médicos cubanos han desempeñado un papel importante en zonas rurales de América Latina que carecen de infraestructura médica básica, como la Amazonia y partes de Centroamérica.

Sheinbaum defendió el programa el miércoles y manifestó que “no podemos olvidar, primero, que fueron los médicos cubanos quienes nos vinieron a ayudar durante la pandemia en condiciones de mucha dificultad” y en zonas rurales de todo el país. No está claro cuántos médicos cubanos trabajan actualmente en México.

La mandataria agregó que es difícil lograr que médicos y especialistas mexicanos vayan a muchas zonas rurales donde se necesitan especialistas “y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí, y en muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas".

La defensa de Sheinbaum del programa parece ir en contra de los esfuerzos del gobierno de Trump, al mismo tiempo que la líder mexicana ha tenido que caminar una línea fina con Washington en un intento por contrarrestar las amenazas de Trump de emprender acciones militares contra cárteles mexicanos.

México ha sido un férreo defensor de Cuba desde la Revolución Cubana. Durante años, envió cargamentos de petróleo para ayudar a evitar una crisis energética más profunda en la isla. Pero el gobierno de Sheinbaum detuvo esos envíos cuando Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que enviara petróleo a Cuba. En su lugar, el gobierno de México ha enviado cargamentos de ayuda a la isla y ha buscado otras formas de ayudar.