Sheinbaum anuncia programa de salud mental para estudiantes tras asesinato de dos maestras en prepa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que un adolescente asesinó a dos maestras de preparatoria en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya aplicarán el programa de salud mental para estudiantes.

La presidenta señaló que se le tiene que dar solución de manera integral, “más allá de la sanción y en castigo al responsable. No queremos que estas situaciones… queremos que esto sea un hecho aislado, que no se repita”.

Su administración ya presentará dicho programa de salud mental “que ya lo estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general y en educación media superior, por la edad de este joven lo vamos a hacer en secundaria o en Educación Media Superior”.

Se trata de una capacitación a maestras, maestros, contratación de algún personal especializado, guías para los maestros, guías para estudiantes, para padres y madres de familia.

Sheinbaum refirió los hechos con el estudiante del CCH Sur en la Ciudad de México “y hay que ver si hay similitudes o no en estos casos relacionados con la situación”, desde el punto de vista social o psicológico que enfrentan los jóvenes.

Estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación de formación de atención y de salud mental para todas las familias”, indicó.

Sobre el abrir la discusión de quienes plantean modificar el marco legal para que un menor que sea responsable de un asesinato pueda ser juzgado como un adulto, la mandataria mexicana dijo:

“No lo propuse dije que es algo que se tiene que discutir en nuestro país que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”.