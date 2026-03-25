Sheinbaum pide que militares de EU capaciten en seguridad a uniformados de México rumbo al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Senado de la República la autorización correspondiente para el ingreso temporal a México de 35 elementos procedentes de diversos cuerpos militares de élite en los Estados Unidos con fines de adiestramiento en temas de seguridad con miras al Mundial de futbol.

A través de un comunicado, el Senado dio a conocer que recibió una solicitud enviada por el ejecutivo federal para que los soldados estadunidenses permanezcan en territorio mexicano del 3 de abril al 1 de mayo del año en curso como parte del “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

De acuerdo con la publicación, el encuentro se realizará de manera conjunta con el personal de la Armada de México y está dirigido en particular a los elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 (FTCMF 2026) y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

“Dicho ejercicio tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de MARINA y primeros respondientes”, se lee en el comunicado.

Entre los 35 elementos enviados por Estados Unidos, destaca personal del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, también conocido como “Boinas Verdes”, expertos en guerra no convencional, defensa interna extranjera, acción directa, contrainsurgencia, reconocimiento especial y lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, se encuentran elementos del Equipo 8 Navy Seal, especializados en operaciones especiales marítimas, además de integrantes del Equipo de Desactivación de Artefactos Explosivos de la Armada y de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de los Estados Unidos.

La delegación estadunidense tiene contemplado su arribo a territorio mexicano en una aeronave tipo Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos e ingresarán con armamento y equipo militar.