Sheinbaum recibe información errónea sobre Ayotzinapa, advierte exintegrante del GIEI

BOGOTÁ (Proceso).- Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sostiene que funcionarios del gobierno mexicano “están desinformando” a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre al caso Ayotzinapa, pues la mandataria ha hecho afirmaciones incorrectas sobres las investigaciones de ese crimen.

En la conferencia de prensa matutina del lunes último, Sheinbaum dijo que los integrantes del GIEI “no están muy abiertos” a las nuevas líneas de investigación que desarrolla el actual fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, quien está adscrito a la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular es Arturo Medina.

En declaraciones a Proceso, Buitrago dice que en noviembre pasado Medina se comunicó con exintegrantes del GIEI para preguntarles, de parte de la presidenta, si estarían dispuestos a regresar a México a coadyuvar en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Buitrago. Diez años investigando el caso Ayotzinapa. Foto: Montserrat López.

“Pero en ningún momento hablamos con Arturo Medina de líneas de investigación ni mucho menos dijimos que no estábamos abiertos a las nuevas líneas que están siguiendo”, sostiene Buitrago.

Indica que si Medina le dijo otra cosa a la presidenta, “está faltando a la verdad”.

La exfiscal y exministra de Justicia de Colombia, quien es la experta que más conoce el caso Ayotzinapa tras haberlo investigado por casi una década, precisa que en la charla telefónica con Medina ella le dijo: “Nosotros siempre hemos estado dispuestos a ayudar y cuente con nosotros si nos necesita, pero necesitamos saber cuáles son las condiciones del regreso”.

Padres de los 43 normalistas han insistido en su petición de que el GIEI regrese a México y han pedido a Sheinbaum permitir que se aproveche el conocimiento adquirido por los expertos durante años para esclarecer la desaparición de sus hijos.

“Como madres y padres queremos que los expertos del GIEI regresen y que les den las herramientas para trabajar, y que les entreguen los documentos que hacen falta, porque, si no, ¿cómo?”, ha dicho a este medio doña Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista.





Otras afirmaciones sin sustento

Durante la citada conferencia de prensa Sheinbaum también dijo que los expertos del GIEI señalaron en algún momento que ya “no había más que investigar” en una funeraria de Iguala que tiene hornos crematorios y la cual ahora está siendo indagada por el nuevo fiscal del caso.

Integrantes del GIEI en abril de 2016. Foto: Octavio Gómez.

De acuerdo con la presidenta, “ya había aparecido esta funeraria en la investigación del GIEI, pero la desecharon, dijeron que no había más que investigar ahí”.

Buitrago niega esa versión de Sheinbaum y sostiene que, por el contrario, el GIEI solicitó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en sus primeros dos informes —presentados en septiembre de 2015 y en abril de 2016— profundizar en la investigación de esa funeraria “para determinar una eventual vinculación con los hechos y evaluar el posible destino de los normalistas desaparecidos”.

Explica que lo único que ha desechado el GIEI, con base en análisis periciales e informes del experto en incendios José Torero, es la tesis planteada en 2016 en la llamada “verdad histórica” de la PGR: que los 43 normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula.

De acuerdo con el especialista, era imposible generar en ese sitio el calor necesario para incinerar tal cantidad de cadáveres. Ni había rastros de que eso hubiera ocurrido ni había condiciones para hacer eso en un día, como indica la “verdad histórica” del sexenio del priista Enrique Peña.

Buitrago sostiene que también es “absolutamente falso” lo que le ha hecho creer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la presidenta respecto a que esa dependencia ya entregó toda la información del caso Ayotzinapa.

Pazarán. Fiscal especial con otros datos. Foto: Especial.

Sheinbaum indicó el lunes que lo que dice y sostiene la Sedena “es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar, desde hace tiempo, que todo se ha entregado”.

Buitrago niega esa versión y señala que la principal prueba de que la institución militar no ha entregado a los investigadores todos los archivos relacionados con el caso Ayotzinapa son los documentos que sí puso del conocimiento del GIEI, ya que en ellos se mencionan otros folios —con su respectiva numeración— que la Sedena insiste que ya entregó.

La entrega de esa información, largamente demandada por los padres de los 43 a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Sheinbaum y reiteradamente bloqueada por el Ejército, volvió a cobrar actualidad la semana pasada, cuando se conoció que un juzgado federal ordenó a la Sedena entregar a los investigadores 853 folios de inteligencia militar que faltan por ser liberados.

De acuerdo con Sheinbaum, la resolución judicial para que sean entregados esos archivos debe ser revisada por la Suprema Corte de Justicia, afín a los gobiernos de la 4T, que la puede ratificar o rechazar.

El bloqueo de la Sedena

Para Buitrago, los reportes de inteligencia que aún sigue bloqueando la Sedena pueden ser determinantes para dar con el paradero de los normalistas, pues pueden tener información o indicios del lugar o lugares a los que fueron conducidos los jóvenes e, incluso, si fueron incinerados en la funeraria investigada por el nuevo fiscal del caso y cuyos propietarios ya fueron detenidos.

Padres de los 43 piden regreso del GIEI. Foto: Octavio Gómez.

Sheinbaum dijo que ha solicitado al delegado en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que recomiende expertos que puedan dar “certeza” al “nuevo esquema de investigación” que se ha puesto en marcha para esclarecer el caso ocurrido hace 11 años y medio.

Buitrago es, precisamente, una experta de la ONU en materia de investigaciones complejas de casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como es la desaparición de los 43 normalistas.

Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, ha dicho que “los expertos del GIEI tienen nuestra confianza, Ángela María (Buitrago) y los otros, porque son los únicos que han logrado avances y que no han caído en contradicciones, y esto lo vamos a exigir otra vez, que regresen, que los queremos aquí”.