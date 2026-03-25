Sheinbaum refrenda apoyo a Bachelet en su aspiración para ser secretaria general de la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la falta de apoyo del presidente de Chile, José Antonio Kast, a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que seguirá respaldando a la exmandataria para ese cargo.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella, pronto. Se puede hacer, no necesariamente se tiene que apoyar a una persona del país, se puede hacer. Y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en dos ocasiones”, señaló.

Agregó que es una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos, además de considerar que puede reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales, así como de una Carta de Derechos para el mundo.

“Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas. Y de nuestra parte, la vamos a seguir apoyando”, apuntó.

La mandataria mexicana recordó que entre los países que apoyaban esta candidatura estaba Chile, además de Brasil y México.