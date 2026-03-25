SRE reporta 13 mexicanos muertos en custodia del ICE; otros 13 mil están detenidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 13 mexicanos han muerto en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) las edades de los fallecidos van entre los 19 y 69 años; en cada caso se ha enviado una nota diplomática.

De acuerdo con información del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, cuatro casos se registraron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, uno en Texas, otro en Misuri y uno más en Illinois.

Estos hechos se han planteado en varias comunicaciones telefónicas con funcionarios de Estados Unidos y se ha respondido que tendrán que iniciar investigaciones para conocer la causa de estas muertes.

Juan Ramón de la Fuente detalló que del 20 de enero a la fecha se han detenido a 177 mil 192 mexicanos por parte del ICE. Hasta el momento continúan bajo esta condición 13 mil 722 mexicanos.

La Cancillería también informó que familiares de estas víctimas presentaron demandas, al menos en dos casos, además de la integración de cuatro expedientes más y tres en análisis jurídico preliminar.

Hay tres casos en los que se espera la decisión de la familia sobre la presentación de una demanda.

El gobierno mexicano ha manifestado que es inaceptable y de gran preocupación, por lo que muestran el rechazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió “que se respeten los derechos humanos, públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona, en particular de los hermanos que trabajan allá. La respuesta de ellos es que habrá investigación. Seguiremos insistiendo que debe haber investigación para saber la causa, una vez investigado, que haya peritajes, para saber realmente la causa de los fallecimientos”.