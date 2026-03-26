Argentina designa al CJNG como una organización terrorista

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Emulando al presidente estadunidense Donald Trump, el gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, una designación que, según la oficina de Milei, permitirá estrechar los lazos en materia de seguridad con “aquellos países que ya han designado al CJNG como organización terrorista”, es decir, Estados Unidos.

En un comunicado, la oficina de Milei indicó que la decisión fue tomada “en coordinación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado”, con base en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas”.

La alineación de Milei con Trump en torno al CJNG ocurrió menos de tres semanas después de la cumbre Escudo de las Américas, organizada por el gobierno de Estados Unidos en Miami, el pasado 7 de marzo, a la que fueron convocados los mandatarios de los gobiernos latinoamericanos afines a la línea de extrema derecha promovida desde la Casa Blanca, incluyendo Milei.

En esta cumbre, a la que no acudieron los gobiernos de México o Brasil, la Casa Blanca anunció la creación de una “nueva gran coalición militar para erradicar los carteles criminales”, a la que se sumaron los mandatarios presentes en Florida, incluyendo Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele o el entonces presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Trump designó a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025, y desde ese momento ha ejercido una fuerte presión sobre el gobierno mexicano para atacar a los grupos criminales, con amenazas reiteradas de utilizar el ejército de Estados Unidos para realizar operaciones en territorio mexicano.

En el marco de esta presión de Washington, las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano atacaron a las estructuras del Cartel de Sinaloa y del CJNG, lo que derivó, entre otros, en el operativo militar del pasado 22 de febrero en Tapalpa,?Jalisco, del que salió muerto Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, poderoso líder del CJNG.