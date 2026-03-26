Arrancan el lunes las vacaciones escolares por Semana Santa; ¿cuándo es el regreso a clases?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo lunes 30 de marzo inician las vacaciones escolares de Semana Santa para 28.9 millones estudiantes de Educación Básica y Media Superior, que se prolongarán hasta el viernes 10 de abril, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De esta manera, 252 mil 800 escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior en el país suspenderán actividades, mismas que se reanudarán el lunes 13 de abril, conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2025-2026 vigente en las 32 entidades del país.

En un comunicado, la SEP detalló que el receso escolar será para 23.4 millones de estudiantes, así como más de 1.2 millones de maestras y maestros de 231 mil 700 escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

También aplicará para los casi 5.5 millones de estudiantes y más de 421 mil docentes de 21 mil 100 escuelas públicas y privadas de Educación Media Superior, en sus modalidades escolarizada y no escolarizada.

La Secretaría encabezada por Mario Delgado Carrillo destacó que las autoridades escolares de las poco más de 11 mil 700 escuelas públicas y privadas de Educación Superior del país determinarán los periodos de receso para los 5.6 millones de alumnos y los más de 529 mil 200 maestras y maestros.