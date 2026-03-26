Diputados aprueban Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expidió la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que además reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los diputados aprobaron con 359 votos a favor, 80 en contra y cero abstenciones la reforma que regula los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional, a través de la participación del sector público, privado y social que fortalezcan la soberanía nacional, bajo los principios de los artículos 25 y 134 de la Constitución Política.

La reforma también considera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitirá los lineamientos que establezcan los requisitos, los límites de los recursos y su origen, así como los indicadores de desempeño, temporalidad y elementos a considerar para que un proyecto pueda ser sujeto a participar en los mecanismos de inversión.

De igual modo, a fin de respaldar proyectos para el desarrollo con bienestar, la SHCP instrumentará la creación o se apoyará de Vehículos de Propósito Específico que permitan generar una coordinación efectiva con los sectores privado y social para el bienestar del pueblo de México, sujetándose en todo momento al marco constitucional y a las disposiciones aplicables en materia presupuestaria, financiera y de deuda pública.

Detalla que los Vehículos de Propósito Especifico podrán constituirse a través de fideicomisos privados o públicos, o cualquier figura análoga, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. También, podrán constituirse según su objeto como Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Promotora, Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil o Sociedad Anónima Bursátil.

También fija que el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) u otros fondos públicos creados por mandato de ley o decreto del Ejecutivo Federal podrán constituir Vehículos de Propósito Específico que permitan mejorar las condiciones de inversión, financiamiento y viabilidad financiera de los proyectos elegibles a los que se les otorgue apoyos, al amparo del marco jurídico que los rige.

Aceptan reserva; PAN acusa discrecionalidad

Durante la discusión en lo particular, sólo aceptaron una reserva del diputado morenista Carlos Ventura Palacios, que, para suprimir el artículo noveno transitorio, argumentando que ya está establecido en el cuerpo normativo en al menos trece disposiciones.

“Los proyectos de inversión en infraestructura estratégica que se desarrollen al amparo de la presente Ley deberán sujetarse en su momento a lo dispuesto en la Constitución Política, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por Cámara de Diputados y a los criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas, sin que la aplicación de esta Ley implique la autorización de recursos ni la asunción de obligaciones financieras fuera de los límites establecidos en el marco jurídico vigente”, detalla el articulo suprimido.

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, resaltó que artículo medianamente limitaba la discrecionalidad y el autoritarismo del régimen y eliminarlo es un cinismo total.

“Eliminarlo es tener un régimen alterno a las leyes, a las normas y a la disciplina presupuestal; es crear un esquema exclusivo y privilegiado sin controles. Es crear un esquema supralegislativo”, detalló.

Por su parte, la diputada albiazul, Margarita Zavala, enfatizó que el artículo transitorio les da sospecha, ya que consideró que el dictamen favorece la discrecionalidad y la manipulación.