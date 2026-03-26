Diputados aprueban reforma al Código Fiscal; busca más flexibilidad para contribuyentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), que establece la libre elección de la persona contribuyente entre las distintas modalidades de garantía del interés fiscal.

Los diputados aprobaron por 418 votos a favor, cero en contra y 35 abstenciones la reforma que elimina la exigencia de cumplir con el orden obligatorio de las formas de garantía y suprime el deber, a cargo de las personas contribuyentes, de acreditar su capacidad económica a efecto de garantizar el interés fiscal.

Además, la reforma determina que la garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los 12 meses siguientes a su otorgamiento.

Y establece que al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los 12 meses siguientes.

También fija que los procedimientos de garantía del interés fiscal iniciados entre el 1 de enero de 2026 y la entrada en vigor del decreto, así como las garantías constituidas durante dicho período conforme al orden establecido en el artículo 141 vigente en el citado período, se podrán sujetar a lo establecido en dicho artículo en su texto reformado, siempre que la persona contribuyente lo solicite expresamente ante la autoridad exactora dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto.

La iniciativa fue enviada al Senado de la República para su discusión.