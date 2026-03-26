El PAN pide investigar empresas del hermano de Beatriz Gutiérrez Müller

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PAN, Ernesto Sánchez, informó que solicitó una investigación sobre Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que sus empresas tienen un historial criminal y son señaladas por lavado de dinero y tener nexos con el gobierno.

El diputado panista pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigue las firmas Envíos del Bienestar S.A. de CV. y Pagos del Bienestar S.A. de CV., que, afirmó, son propiedad del hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del exmandatario.

“Hoy en día tienen una sentencia pendiente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No puede ser que empresas familiares de un exmandatario tengan participación activa en el funcionamiento del gobierno”, dijo el legislador.

“Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundó junto con socios acusados de lavado de dinero por Estados Unidos, dos empresas del Bienestar", expresó.

Ernesto Sánchez resaltó que el gobierno federal no debe seguir permitiendo que allegados a López Obrador tengan “tentáculos” en situaciones de contratos, adquisiciones y pagos.

“Nos ha quedado mucho a deber tanto las áreas de fiscalización del propio gobierno como principalmente la Secretaría Anticorrupción, que más allá de ser un ente contra malversaciones y tranzas de políticos de Morena, se ha convertido en un satélite”, dijo.