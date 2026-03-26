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Habitantes de cuatro comunidades nahuas de la Sierra Costa de Michoacán exigen a las autoridades federales y estatales el desmantelamiento del Cártel Jalisco en la zona y la detención de sus miembros, así como el retiro de minas en distintos puntos carreteros.
Un hecho fortuito permitió hallar el cuerpo sin vida de Verónica en una fosa séptica de su propio domicilio. Durante tres años fue buscada por su familia y ese tiempo bastó para que se perdiera evidencia clave. Este tipo de omisiones rara vez tienen consecuencias penales para los funcionarios.