“Es malo para el país que no se haya aprobado”: Sheinbaum sobre la revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la revocación de mandato con la intención de llevarla a 2027; además de esos votos en contra los va a sancionar la ciudadanía.

“El PT votó en contra, pero también los otros partidos” y agregó en un inicio: “Ya que la gente haga su valoración de los que votaron en contra”, dijo.

La mandataria federal aseguró también que “más allá de la alianza o no alianza eso va a sancionarlo la gente… La gente va a tomar su propia decisión”.

La jefa del Ejecutivo Federal justificó que “la revocación de mandato existe, pero se pedía que fuera en intermedia (…) ¿Qué problema tiene? Ninguno”.

Piensa que ese tipo de propuestas son buenas, pero observó un temor de que se diera la revocación de su mandato en la misma fecha que las elecciones intermedias.

También consideró que seguirán insistiendo en temas de democracia participativa para decidir a nivel municipal, sobre algunos temas.

Además de que las reformas a la Constitución más importantes ya se hicieron “Las de fondo, claro que hay muchas más que se pueden hacer”, por ejemplo, al sector energético que “son enormes”, así como la de pueblos originarios “es de enormes alcances”.