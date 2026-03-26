Este es el tope de precios que Sheinbaum acordó con gasolineros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los gasolineros aceptaron un tope voluntario de 28.50 al diésel, aunque aún le parece elevado.

Indicó que aún están las conversaciones “es muy alto, hay que seguir bajándolo”.

Se aceptó un tope voluntario, como siempre no forzado, sobre los 28.50 pesos, y les dije que todavía es muy alto, hay que seguir bajándolo”, informó.

Este martes la presidenta se quejó: “Están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí públicamente. Y la gasolina premium y la premium y hay incentivos (…) Lo vi este fin de semana que anduve, que ando en territorio y luego luego le hablé al secretario de Hacienda, a la secretaría de Energía y les dije ‘citen a los gasolineros porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel y además tiene sus impactos en la economía mexicana”.

Insistió en que aunque importen diésel, ellos tienen incentivos de IEPS. Entonces “no tiene por qué estar costando eso el diésel”.