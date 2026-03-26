FGR solicitó la captura en EU de la esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte

WASHINGTON (apro).- WASHINGTON (apro).-A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detuvieron Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, por supuestos delitos relacionados con el exgobernante.

De acuerdo con un funcionario consultado por Proceso y a quien no se le puede citar por nombre, por tratarse de un asunto de extradición y en proceso, hace unas dos semanas la FGR confiscó y aseguró propiedades a la familia Duarte, en Parral y en la ciudad de Chihuahua, entre estas ranchos, casas y terrenos.

En Parral se le confiscó una casa antigua que está al frente del Museo de Pancho Villa, en Parral, pero esta casa se le regresó a la familia porque está a nombre de los hijos, indicó la fuente.

Bertha Olga Gómez Fong es residente legal en los Estados Unidos. Su residencia fue tramitada a través de sus dos hijas y su hijo, que son ciudadanos estadounidenses. Pero quedaría anulada por los delitos que enfrenta en México y eventualmente sería extraditada.

Las autoriddes de México y Esatados Unidos valoran la posibilidad de que se les confisquen propiedades a Duarte y a Gómez, si es que siguen a su nombre; entre ellas, casas en El Paso, Texas.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la arrestaron por no presentar documentos que acreditaran su estancia legal en Estados Unidos. No se trató de una detención por cargos penales directos en ese momento, sino de un procedimiento migratorio. ICE lo confirmó a través de su sistema de localización de detenidos en línea.

Gómez Fong se encuentra bajo custodia migratoria en el Centro de Procesamiento de El Paso.

Durante el gobierno de Duarte (2010-2016), fue presidenta del DIF Estatal de Chihuahua. En 2020, un juez de control en Chihuahua libró una orden de aprehensión en su contra, por presunto peculado agravado y posible participación en la red de desvío de recursos públicos vinculada a su esposo, por lo que tramitó un amparo para evitar ser extraditada.