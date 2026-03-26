Frente frío 42 y masa de aire polar azotarán con lluvias fuertes de viernes al lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Semana Santa arrancará con lluvias y vientos fuertes por la llegada del frente frío 42 y su masa de aire polar, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su previsión del viernes 27 al lunes 30 de marzo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades en las que se prevén desde lluvias aisladas hasta chubascos y precipitaciones muy fuertes.

La noche del jueves y madrugada del viernes, canales de baja presión en el interior del país y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Además, intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Tlaxcala.

Una línea seca prevalecerá sobre el norte de México, generando fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El viernes entra el nuevo frente frío

El viernes se pronostica el ingreso de un nuevo sistema frontal (número 42) al norte de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, originando lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del país.

La masa de aire polar asociada al frente generará vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h sobre entidades del norte del territorio nacional.

Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el resto de la República Mexicana.

Valle de México

Por la mañana cielo despejado, ambiente fresco y frío en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México; las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Cielo despejado y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 28 al lunes 30 de marzo)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, una vaguada polar se desplazará sobre el noroeste y occidente de México. En combinación con la corriente de chorro subtropical, ocasionará descenso de temperatura, fuertes rachas de viento e incremento en la probabilidad de lluvias en dichas regiones, previéndose lluvias puntuales muy fuertes el domingo en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el sábado.

El sábado se pronostica que el frente número 42 se desplace hacia el golfo de México, dejando de afectar al territorio mexicano.

Por su parte, la masa de aire polar asociada mantendrá el descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del país, previéndose un incremento de las mismas a partir del domingo.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 27 de marzo:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 27 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Pronóstico de viento para el viernes 27 de marzo:

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

Sábado 28 de marzo:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nayarit.

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa, Durango (noroeste), Nayarit y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Chihuahua (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Puebla (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Ciudad de México.

Domingo 29 de marzo:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Viento de componente norte de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Michoacán Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz y Tabasco; y de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango (oeste), Chihuahua (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Lunes 30 de marzo: