Gobierno de CDMX no permitirá el regreso de perros rescatados al Refugio Franciscano

Perros rescatados del Refugio Franciscano de la CDMX. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que no permitirá el regreso de los perros rescatados al Refugio Franciscano y anunció que en los próximos días comenzará su traslado a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), luego de que registraron 34 muertes de animales desde su aseguramiento.

Este 26 de marzo en conferencia, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman, informó que las defunciones ocurrieron en distintas sedes: 12 en la Gustavo A. Madero, 11 en el Ajusco y 11 en la BVA.

Añadió que 76 perros han sido trasladados al Hospital Veterinario; de ellos, 42 fueron dados de alta y regresaron a resguardo, mientras que 34 permanecen hospitalizados, incluidos seis en estado delicado por tumores cancerígenos.

Gasman explicó que, al momento de la intervención, los animales presentaban diversas enfermedades y condiciones de abandono: “Cuando nosotros llegamos (al refugio Franciscano) había perros que estaban en muy mal estado de salud, con problemas digestivos, respiratorios, osteomusculares, dermatológicos, periodontales, y malnutrición; eso es parte de las razones que ocasionaron los decesos”.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que el traslado iniciará con 293 perros que actualmente se encuentran en el Ajusco. Señaló que se hará de forma gradual y con acompañamiento para garantizar las condiciones de salud de los animales.

La funcionaria reiteró que “no se tiene previsto en este momento ningún regreso de perros al Refugio Franciscano”, pues el inmueble en Cuajimalpa no cumple con las condiciones necesarias para operar como albergue.

De acuerdo con la actualización oficial, el gobierno capitalino mantiene bajo resguardo a 824 perros en distintas sedes, entre ellas el Ajusco, el Deportivo Hermanos Galeana y la Brigada de Vigilancia Animal, además de aquellos que han requerido atención en el Hospital Veterinario.

El subsecretario de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), Juan José García Ochoa, indicó que el caso se da en medio de un conflicto entre asociaciones privadas, por lo que el gobierno ha intervenido mediante mesas de diálogo. Señaló que se revisan las condiciones del refugio en Cuajimalpa —en materia ambiental, sanitaria e infraestructura— y que actualmente “no las tiene” para operar como albergue.

Desde el aseguramiento realizado el 7 de enero, los animales fueron distribuidos en distintas instalaciones bajo control gubernamental.

De acuerdo con información oficial presentada previamente, 304 perros fueron trasladados al albergue ambiental del Ajusco, 371 quedaron bajo resguardo de la BBA y otros fueron ubicados en instalaciones habilitadas en la Utopía Gustavo A. Madero.

La intervención fue presentada por autoridades como un operativo en cumplimiento de una orden judicial derivada de una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por presunto maltrato animal.

En ese contexto, y frente a protestas y cuestionamientos de colectivos animalistas por el manejo de los animales, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el 12 de enero la construcción de una “Utopía Canina” en la alcaldía Gustavo A. Madero y la presentación de una iniciativa de Ley para la Regulación de los Refugios de Animales.

Ambas medidas fueron planteadas en respuesta a las inconformidades por el operativo y por las condiciones en que los animales han permanecido bajo resguardo gubernamental.