Greenpeace responde a Sheinbaum: lo fundamental es que no ha identificado a responsable del derrame

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante la descalificación de la presidenta Claudia Sheinbaum a Greenpeace, que se ha sumado a las denuncias por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, la organización alertó que el tema fundamental es que “hasta el momento no se tiene identificado al responsable directo por parte del gobierno” y que corresponde a las autoridades informar “de forma oportuna y de supervisar, regular y reparar los impactos de los ecosistemas marinos y costeros”.

La organización destacó que el 23 de marzo transmitió información recabada por comunidades afectadas por el derrame de hidrocarburos en las costas del Golfo de México, datos que revelan daños en 630 kilómetros de litoral y plasmados en el “Mapa Interactivo ‘Sitios Afectados-Derrame de Petróleo Veracruz-Tabasco 2026”.

Esa documentación fue interpretada por el medio “El Independiente” en una infografía, imagen que fue compartida en las redes sociales de Greenpeace con el crédito correspondiente, “señalando que era una imagen ilustrativa, nunca se afirmó que fuera un mapa satelital, ni de nuestra autoría”.

Este jueves la mandataria señaló que la imagen “es falsa, no tiene sustento científico, es una imagen que apareció en las redes y no tiene nada que ver con la situación que realmente está en el Golfo”.

Sheinbaum Pardo apuntaló que “Greenpeace es una organización ambientalista, que a veces no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dice. Subió una imagen hace unos días como si fuera en el Golfo de México una catástrofe terrible, una mancha en el Golfo como si estuviera lleno de hidrocarburos”.

En un comunicado la organización resaltó que este miércoles 25 de marzo, compartió en sus redes “nueva información suscrita por más de tres decenas de organizaciones en las que muestran imágenes satelitales del lapso del 11 al 17 de febrero, las cuales evidencian conocimiento temprano y contención insuficiente por parte de las autoridades, así como opacidad oficial ante el derrame de hidrocarburos que alcanzó 50 km2 de extensión en el mar frente a las costas de Campeche, lo que equivale a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México” .

Sobre esta publicación en las redes de la organización, de la que no hubo mención de la presidenta, Greenpeace resaltó que fue las imágenes “fueron obtenidas del satélite: Sentinel 2 y Sentinel 1, de la European Space Agency y son de acceso público”.

La organización hizo un llamado a las autoridades “a no desacreditar el trabajo de las comunidades y de la sociedad civil que denunciamos la opacidad e ineficiencia de las labores de contención de este derrame con graves impactos sociambientales”.

Y es que, insistió, “ya sea que se trate de una empresa privada o no, hasta el momento se tiene identificado al responsable directo por parte del gobierno de México”, a quien además le corresponde “diseñar e implementar protocolos efectivos que garanticen la prevención, atención y mitigación de los riesgos sociales y ambientales asociados a las actividades petroleras”.

Greenpeace lamentó que “una vez más el Golfo de México es tratado como zona de sacrificio frente a la industria petrolera, que se caracteriza por ser riesgosa, ampliamente contaminante y causante del cambio climático”.

Greenpeace resaltó que los hechos ocurridos en el Golfo de México, “demuestran la obsolescencia de este tipo de industria, y de los combustibles fósiles en general en general”, por lo que exigió “una transición urgente a fuentes de energía renovable que nos permitan abandonar de una vez por todas, un sistema energético peligroso para las personas y la naturaleza”.

Reiteró: “Lo que necesitamos no son más megaproyectos de energía fósil, sino un cambio profundo a un modelo de energía accesible y justo para las personas, las comunidades y los ecosistemas, y respetuoso con los territorios y la vida que albergan”.