Grupo interdisciplinario atiende derrame de hidrocarburo en el Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Inversiones por 217 millones de pesos para la limpieza de playas y de 8 millones para la contratación de dos embarcaciones para la dispersión y limpieza de hidrocarburos en el mar, así como el despliegue de más de 2 mil 450 servidores públicos, ha destinado el gobierno federal “para atender la presencia de hidrocarburos detectados en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, desde el 3 de marzo”.

En un comunicado conjunto, el Grupo Interdisciplinario para atender la emergencia ambiental por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, dado a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, dio a conocer una serie de acciones llevadas a cabo, así como el despliegue de personal y de equipo en la zona costera afectada, sin mencionar a la empresa o entidad responsable del siniestro.

El comunicado está firmado por las secretarías de Marina (Semar), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales, entidades que forman parte del Grupo Interinstitucional.

De acuerdo con el reporte, desde el 3 de marzo, “la ASEA desplegó personal técnico en campo para la verificación directa de las zonas afectadas por el arribo de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco”.

Dicha Agencia, que depende de Semarnat, comisionó a once inspectores para que realizaran recorridos “en instalaciones estratégicas como la terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, muelles operativos, zonas de manglar y playas, donde se identificaron y documentaron residuos de hidrocarburos intemperizado, así como presencia de material semisólido y fresco en distintos puntos costeros”.

A la ASEA le correspondió registrar y dimensionar “afectaciones, incluyendo longitudes de playa impactadas y características físicas del contaminante”, así como levantar “actas circunstanciadas, inspecciones visuales y medición de zonas afectadas”.

A 22 días, según las autoridades, de que se detectó la presencia de hidrocarburos en las costas, “como parte de la respuesta inmediata del Estado mexicano”, la Semar informó que coordina al Grupo Interdisciplinario, desplegando “a más de mil 700 elementos navales, así como embarcaciones, aeronaves y más de 70 vehículos” en las costas de los municipios de Alvarado, Coatzacoalcos y Tuxpan, en Veracruz; Paraíso, Tabasco, y Tampico, Tamaulipas.

La Semar indicó que ha coordinado trabajos de limpieza a lo largo de 223 kilómetros de playas, entre ellas la desembocadura del río Papaloapan, y “retirando más de 430 toneladas de contaminantes de la superficie marítima y costas”, durante los “recorridos marítimos, terrestres y aéreos de vigilancia ambiental, para el monitoreo y detención de manchas o recales de hidrocarburos”.

De acuerdo con la relatoría, fue hasta el 12 de marzo que Pemex “destinó recursos humanos y materiales para contribuir en las acciones integrales por la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México”.

En el informe del Grupo Interdisciplinario se informó que Pemex contribuyó con 700 personas que se distribuyeron en 29 frentes de trabajo en Tabasco y Veracruz, así como con cinco helicópteros para sobrevuelos preventivos y de mitigación, así como la operación de tres radares satelitales para el monitoreo de trayectorias en mar y 22 vehículos para el patrullaje de costas.

El Grupo Interdisciplinario añadió que “se han invertido 217 millones de pesos en labores de limpieza de playas y ocho millones de pesos destinados a dos embarcaciones especializadas para la dispersión y limpieza de hidrocarburos en el mar”.

En cuanto a las acciones llevadas a cabo por la Semarnat, se indicó que la dependencia puso a disposición a 40 servidores públicos adscritos a sus oficinas de Tabasco y Veracruz, personal que se coordina con Semar, Capitanía de Puerto y autoridades estatales, parar realizar “acciones de seguimiento en campo”.

“El 24 de marzo (Semarnat) llevó a cabo un recorrido en el municipio de Paraíso, Tabasco, en puntos estratégicos del área de influencia de la Refinería Olmeca y la ASIPONA, donde se verificó la contención de barreras de contención y cordones oleofílicos, así como la operación de equipos de recuperación y las labores continuas de Pemex para contener el hidrocarburo”, se afirmó.

En cuanto a la Profepa, el Grupo Interdisciplinario precisó que “ha realizado 40 recorridos por mar, tierra y aire en coordinación con autoridades federales y locales, por playas, lagunas, ríos y arroyos, con el fin de identificar la presencia de hidrocarburos, vigilar la recolección y disposición de los residuos, las zonas que no presentan afectaciones, atener los impactos en ejemplares de vida silvestre y vegetación, además de que participa en los planes locales de contingencia”.

El informe refirió que la Profepa designó a 22 inspectores para monitorear a los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, así como a Tamaulipas, mientras que se han reunido con “organizaciones civiles y académicos para atender los reportes y la información que han generado”.

A estas participaciones, se agregó la de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), que depende también de Semarnat, y que “ha desplegado brigadas de monitoreo y limpieza en diversas Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México, en coordinación con autoridades y comunidades locales”.

Los funcionarios de Conanp se ha coordinado también con “voluntarios y prestadores de servicios turísticos” para realizar “jornadas focalizadas de atención, recolectando aproximadamente 1.5 toneladas de material en el Sistema Arrecifal Veracruzano y 37 toneladas en la zona norte de Veracruz, además de 250 kg en una jornada puntual”.

Como parte de las acciones de mitigación, el Grupo Interdisciplinario explicó que brigadas especializadas y supervisión naval, realizan la limpieza de playas y recolección de contaminantes; se realizan monitoreos marítimos, terrestres y aéreos para la identificación de zonas afectadas; se instalaron “barreras de contención en cuerpos de agua y zonas fluviales; se realizan “análisis de imágenes satelitales y reconocimientos aéreos para detectar posibles fuentes y desplazamientos de hidrocarburos”, en tanto que se evalúan las corrientes marinas y condiciones oceanográficas, “para anticipar la trayectoria del contaminante”.

De acuerdo con informe como parte de la coordinación interinstitucional y de soporte técnico, se activaron los Planes Locales de Contingencia en las zonas afectadas; se ha realizado reuniones de coordinación entre las dependencias; el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) participa en la toma de muestras; y se mantiene una “coordinación estrecha con autoridades ambientales y regulatorias para la determinación del origen del hidrocarburo”.

Por último, el Grupo Interdisciplinario informó que entre las acciones de contención y saneamiento se han ejecutado acciones focalizadas en áreas prioritarias; se han contenido los hidrocarburos en sistemas fluviales; se ha recuperado material contaminante en cuerpos de agua; se supervisan los trabajos de saneamiento y prevalece una “vigilancia permanente para evitar nuevas afectaciones”.