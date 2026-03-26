Imagen de Greenpeace del derrame en el Golfo “es falsa, no tiene sustento científico”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jueves 26 de marzo de 2026. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las publicaciones de Greenpeace no necesariamente tienen datos científicos para sustentar lo que publican.

La organización, dijo la mandataria, exhibió “una imagen como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible, como si todo el Golfo estuviera lleno de hidrocarburos y casualmente parecía que todo salía de la refinería Dos Bocas”.

Esa imagen, afirmó, “es falsa, no tiene sustento científico”, y aseguró que no tiene nada que ver por la situación en la que está actualmente en México.

Tras criticar a la organización ambientalista, Sheinbaum revisó un comunicado de Greenpeace en el que recordaron que la infografía que compartieron fue realizada por "El Independiente" y la usaron "señalando que era una imagen ilustrativa. Nunca se afirmó que fuera un mapa satelital ni de nuestra autoría.

"Diversos medios la retomaron asegurando que la imagen era nuestra, lo cual es erróneo. Sin embargo, asumimos la responsabilidad de haber compartido la imagen y lamentamos si este generó confusión por proveer información poco precisa", ahondó Greenpeace.

La presidenta también admitió que hay otras manchas en el Golfo de México y la autoridad está investigando de dónde vienen.

Dijo que también están pendiente de los pescadores. “Desde el primer momento están trabajando de manera muy intensa; hay un censo de pescadores, se les va a apoyar a todos”.

“Hoy están limpias las playas y están viendo si hay otra fuente de hidrocarburos. ¿En dónde está?, ¿cuál es el origen?, ¿por qué se da? y conteniendo cualquier contaminación adicional que pudiera tener el Golfo”.