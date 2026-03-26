Semarnat minimiza daños por derrame de petróleo: "se descarta que sea severo"

Informe. Conferencia de prensa en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con respecto a la presencia de hidrocarburos en costas del Golfo de México, encabezada por Alicia Bárcena. Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A más de un mes de los primeros reportes del derrame de hidrocarburo en comunidades costeras de Veracruz y Tabasco, el gobierno federal ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que las playas se encuentran seguras y limpias, e intentó contradecir la narrativa de lo que organizaciones civiles han calificado como una “crisis de transparencia”; además de minimizar el incidente ambiental y asegurar que "se descarta que sea severo".

La cita, convocada de último momento y con una duración que no alcanzó la media hora, ocurrió un día después de la difusión de una denuncia conjunta, donde 14 organizaciones defensoras del medio ambiente aseguraron que el derrame de hidrocarburos sobre el Golfo de México habría ocurrido a principios de febrero pasado, y que las autoridades, enteradas de lo ocurrido, omitieron tanto la información como los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia (PNC).

Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Pemex; Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina; Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat; Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía; Mariana Boy Tamborrell, Procuradora Federal de Protección al Ambiente y Andrea González Hernández, Directora Ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Fotografía: Edgar Negrete / Cuartoscuro

En respuesta, el Grupo Interinstitucional conformado por los titulares de Semarnat, Semar, Pemex, Profepa, ASEA y Energía, ofreció un informe que confrontó e intentó desmentir las pruebas ofrecidas por la sociedad civil. Aunque las autoridades afirmaron que la conferencia aún era "oportuna", tardaron un tiempo considerable en emitir el reporte oficial, cuando las peticiones de información contundente se habían realizado desde hace semanas.

Las organizaciones civiles aseguran tener registros de contaminación desde principios de febrero, pero el discurso oficial se aferró a que los primeros reportes en Coatzacoalcos fueron el 2 de marzo, fecha en la que supuestamente se activó el PNC.

“El PNC se fue activando sucesivamente en el puerto de Veracruz, Tuxpan, Tampico, Tamaulipas y ahora lo tenemos activo incluso a nivel nacional”, aseguró Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

Según las autoridades, el origen del derrame se atribuye a tres fuentes: un buque que realizó un desembarco ilegal en Coatzacoalcos; emanaciones naturales de "chapopoteras" cerca de Coatzacoalcos; y emanaciones naturales de "chapopoteras" a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, en la zona de Cantarell. Esta última es considerada la fuente más significativa de contaminantes.

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), “está interponiendo denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) a quien resulte responsable”.

Además, se realizará una caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano para determinar el daño ambiental, aunque "por ahora, se descarta que sea severo", dijo.

Solo seis animales afectados

En cuanto a la cuantificación del daño a la fauna, la versión gubernamental, defendida por la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señaló que solo seis ejemplares (tres tortugas marinas y tres aves) se vieron afectados directamente por el derrame de hidrocarburo, asegurando que ya fueron liberados tras recibir atención.

Esta cifra contrasta con los reportes de la organización Oceana que, retomando las denuncias de las comunidades de la Red del Corredor Arrecifal, documentó un "rastro de daño ecosistémico" que incluye la muerte de un manatí, diversas especies de peces y afectaciones severas en 17 arrecifes de coral del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

"Imágenes falsas" de la sociedad civil y playas “seguras” para Semana Santa

En un aparente tono confrontativo, Bárcena Ibarra tachó de “claramente falsas” las imágenes satelitales difundidas por expertos y organizaciones civiles. De acuerdo con la funcionaria, dichas capturas no eran más que superposiciones gráficas sobre mapas base que no correspondían a la realidad observada en los sobrevuelos oficiales.

Pese a que testigos y reportajes en Veracruz confirman que el chapopote sigue presente en el área costera, el gobierno garantizó que las playas son totalmente seguras para los turistas en la próxima Semana Santa.

“Mantenemos vigilancia permanente y un despliegue de más de mil 200 efectivos, cuatro aeronaves, siete buques, 12 embarcaciones, 12 drones aéreos, dos drones submarinos y más de mil metros de barreras para contener este hidrocarburo”.

“En este momento podemos decir que todas las playas de mayor afluencia turística se encuentran limpias. La población puede tener confianza en las playas, sobre todo en Semana Santa”, aseguró Morales Ángeles.

De acuerdo con el reporte, hasta la fecha, se han recolectado 430 toneladas de hidrocarburo y limpiado 223 kilómetros de playa. Además, los funcionarios proyectaron un video -presuntamente grabado el 25 de marzo- donde se muestran zonas como la Laguna del Ostión en el sur de Veracruz, aparentemente limpias.

El cierre de la conferencia fue el momento de mayor tensión. Tras una exposición limitada y con escaso margen para el interrogatorio periodístico, los funcionarios intentaron dar por terminada la sesión. Fue entonces cuando algunos de los reporteros presentes se levantaron de sus asientos para exigir respuestas claras ante las contradicciones expuestas.

En medio del desorden y la inconformidad de la prensa, el secretario de Marina soltó una última frase con la que cerró el encuentro: “No se ha minimizado la información”.

La salida de los funcionarios.

Fotografía: Daniela Reséndiz.

El gobierno sostiene que no ha ocultado nada y que tomó acciones desde el primer momento, a pesar de haber tardado más de un mes en dar un posicionamiento claro y oficial ante un derrame cuya magnitud de afectación supera los 600 kilómetros.

El gabinete abandonó la sala a prisa y la conferencia dejó más preguntas que respuestas. Sin responsables señalados y sin un plan claro de reparación, el episodio se suma a la lista de incidentes ambientales en el Golfo de México donde la opacidad institucional ha sido una constante.