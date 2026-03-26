Trabajador cae de cuarto piso junto con tanque de gas estacionario en la Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un trabajador resultó lesionado tras caer de un cuarto piso de un edificio de departamentos mientras cargaba un tanque estacionario.

El incidente ocurrió por la tarde del martes en un complejo residencial ubicado en el número 203 de la calle Holbein, en el cruce con la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre de 34 años realizaba maniobras relacionadas con un tanque estacionario de gas LP, cuando cayó junto con el recipiente a una altura aproximada de entre 12 y 15 metros.

Tras el percance, elementos de emergencia arribaron al sitio, entre ellos Bomberos de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y personal de Protección Civil.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a la víctima, quien presentó lesiones en el cráneo y en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Enrique Cabrera.

Al mismo tiempo, se registró una fuga en el tanque estacionario –que tenía una capacidad de mil 600 litros–, por lo que se implementaron maniobras conjuntas para controlar la situación.

Según las indagatorias, alrededor de 40 personas fueron evacuadas del sitio como parte de las medidas de seguridad.

La Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se atendió la fuga de gas, sin que se presentaran mayores riesgos para los vecinos de la zona.

Sin embargo, la zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes, lo que ocasionó afectaciones viales sobre el Eje 6 Sur.

¡Benito Juárez [@BJAlcaldia] atendió un reporte por fuga de gas LP registrado en la colonia Ciudad de los Deportes!



La Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil localizaron a un hombre de 34 años lesionado a causa de una caída desde un cuarto… pic.twitter.com/B8FQHnQ1qM — Alcaldias (@AlcaldiasMx) March 24, 2026

¿Cómo reportar una fuga de gas?

En caso de identificar una fuga de gas en una vivienda, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pone a disposición las siguientes líneas de comunicación:

Para reportar fugas de gas: 911

Para denunciar prácticas ilícitas relacionadas con la distribución y comercialización de gas: 01 800 468 8722 o denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Publicación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: denunciasgaslp@profeco.gob.mx