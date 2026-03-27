El 25 por ciento de la población está en contacto con bacteria que provoca tuberculosis: AMIIF. Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales a nivel mundial, por lo que es primordial su identificación temprana para evitar su propagación.

La bacteria que causa este padecimiento, llamada bacilo tuberculoso, tiene la capacidad de permanecer en el organismo y seguir excretándose a través de las vías respiratorias de una persona enferma por semanas e incluso años.

En este sentido, el doctor Jorge Tanaka, director de investigación clínica de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) afirmó al medio Quadratín que, alrededor del 25% de la población se encuentra en contacto con esta bacteria.

Sin embargo, explicó que el sistema inmunológico ha logrado desarrollar una protección ante este bacilo, encapsulándolo y evitando que la enfermedad progrese.

Aunque esto podría parecer un menor riesgo, el especialista recalcó que esto puede ocasionar un contacto frecuente con el padecimiento. De esta manera, las personas más vulnerables pueden contagiarse sin tener conocimiento de ello.

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora cada 24 de marzo, el investigador resaltó la importancia de acudir con un médico ante cualquier sospecha de contagio, con la finalidad de que se pueda tener un pronto tratamiento.

“Es importante dejar en claro que una persona sin tratamiento puede infectar de entre 10 y 15 personas en un año”, indicó Tanaka en entrevista con Quadratín.

Tuberculosis en México: Un problema de salud pública

En México, se reportan aproximadamente 25 mil nuevos casos de tuberculosis cada año, según Eduardo Becerril Vargas, titular del Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER).

Mientras que globalmente, alrededor de 10.7 millones de personas contrajeron tuberculosis en 2024, de las cuales 1.23 millones perdieron la vida por esta enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque en México la tuberculosis no esté entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo, a comparación de otras naciones, esto “no significa que no sea un problema de salud pública”, refirió.

Una enfermedad con síntomas desapercibidos

La tuberculosis se caracteriza por ser una enfermedad donde las personas infectadas muchas veces no se sienten enfermas. No obstante, entre el 5 y 10% sí presentan síntomas y desarrollan el padecimiento, según la OMS.

Entre los grupos más susceptibles se encuentran los bebes e infantes, así como personas que tengan afecciones como diabetes, un sistema inmunitario debilitado, desnutrición, consumo de tabaco y alcohol.

De acuerdo con Tanaka, los síntomas de la tuberculosis son: tos, producción de flema, falta de hambre o anorexia, reducción de peso, fiebre, sudores nocturnos, y en ocasiones tos con flema y sangre.

La tuberculosis es prevenible y curable, por lo que tanto especialistas como autoridades hacen un llamado para dar seguimiento a posibles casos o indicios de contagio con el objetivo de contrarrestar esta situación epidemiológica global.

