En tono de burla, Donald Trump imita la voz de Claudia Sheinbaum (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este viernes de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, al recrear una supuesta conversación telefónica entre ambos tras la decisión del magnate de renombrar el Golfo de México como Golfo de América.

Durante su discurso en el evento FII Priority, organizado por inversionistas de Arabia Saudita, Trump explicó que decidió cambiar el nombre al Golfo de México porque, según él, Estados Unidos tiene el 92% del área a su alrededor y México posee menos del 8 por ciento.

“No diría que México estaba encantado, pero anuncié que a partir de ahora el Golfo de México se llamará Golfo de América. Y tomó alrededor de una hora y se hizo. Todos, quiero decir, la presidenta me llamó. Ella es una persona muy agradable también. Me gusta mucho. Ella llamó. Dijo que, tiene la voz más hermosa. Es una mujer muy elegante, tiene una voz hermosa, hermosa”, dijo el mandatario estadunidense.

“Ella dice: ‘Presidente, presidente, presidente, dígame, esto no es así’. ‘No, no, es así. Es así. Y luego Google Maps lo cambió. Ganamos el caso en la corte en aproximadamente una hora y Google Maps cambió el nombre. Y ahora es el Golfo de América”.

Donald Trump hizo esas afirmaciones cuando hablaba de la reapertura del Estrecho de Ormuz, al que “accidentalmente” llamó Estrecho de Trump. Aunque luego recordó que “no hay accidentes” con él, sugiriendo que busca rebautizar el canal dominado por Irán y por el que pasa alrededor del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.