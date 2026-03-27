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A nivel nacional no hay cifras oficiales de cuántas mujeres fueron objeto de violencia antes de desaparecer, aunque colectivas han solicitado que esa información se incluya en el registro nacional; sin embargo, las historias abundan desde Coahuila hasta Puebla, pasando por Guanajuato y Querétaro.
La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que el derrame afectó siete áreas naturales protegidas de Veracruz y Tabasco, donde se han recolectado restos de hidrocarburos, pero insistió en que “no hemos detectado daños ambientales severos”.