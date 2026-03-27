Eni niega ser responsable del derrame en el Golfo; monitoreo ubica uno de sus buques en la zona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La italiana Eni volvió a negar cualquier vínculo con el derrame de crudo que afecta las costas de Veracruz y Tabasco, pese a que en los últimos días versiones en el sector energético han apuntado a uno de sus buques como posible origen del incidente.

Por medio de un comunicado oficial, la compañía sostuvo que realizó revisiones internas y un monitoreo exhaustivo de sus activos en la zona, sin encontrar evidencia que la vincule con el evento.

“Podemos confirmar que no ha ocurrido ningún derrame de hidrocarburos relacionado con las operaciones de Eni México. Todas nuestras instalaciones continúan operando de manera segura y en pleno cumplimiento de las regulaciones ambientales y de las mejores prácticas de la industria”, aseguró la firma.

El posicionamiento de la petrolera se presentó horas después de que autoridades ambientales y energéticas federales ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre el derrame en el Golfo de México.

Ahí, señalaron que el origen estaría relacionado con un buque aún no identificado y con dos emanaciones naturales, conocidas como “chapopoteras”, que han liberado cientos de toneladas de hidrocarburos en un área que supera los 600 kilómetros.

Monitoreo marítimo

Proceso tuvo acceso a información de monitoreo marítimo en tiempo real, a partir de registros de posicionamiento de embarcaciones, que permiten ubicar la operación de un buque vinculado a Eni en la zona donde se detectó el derrame.

En esa región, Eni opera en aguas someras frente a Tabasco mediante el buque FPSO Miamte MV34, una instalación flotante diseñada para producir, almacenar y transferir crudo directamente en altamar.

Este tipo de infraestructura evita la necesidad de plataformas fijas conectadas a tierra, ya que el petróleo se carga directamente a buques que lo transportan.

En este esquema, los cargamentos de exportación se realizan en puntos marítimos cercanos a Dos Bocas, lo que implica que el flujo de hidrocarburos no depende de ductos.

De hecho, en la zona donde se reporta el derrame no existen ductos activos, por lo que una fuga por esta vía pierde peso como hipótesis inicial, explicó a este medio un analista energético que solicitó el anonimato.

A nivel técnico, el FPSO Miamte MV34 permanece anclado mediante una torre giratoria tipo Yoke Tower, lo que le permite mantener estabilidad operativa en aguas poco profundas y continuar con la producción de manera constante.

Además, Eni mantiene un contrato de fletamento por 15 años, vigente desde 2022 con apoyo de la firma Axess Group, encargada de labores especializadas de mantenimiento y operación.