Falleció Gustavo Díaz Ordaz Borja, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gustavo Díaz Ordaz Borja, hijo del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, falleció a los 88 años de edad. La noticia sobre su deceso fue dada a conocer por el periodista Alberto Tavira a través de una publicación en su cuenta de X:

“Me informa Mi CISEN que ha fallecido Gustavo Díaz Ordaz Borja, quien fuera hijo del presidente de México Gustavo Díaz Ordaz".

Me informa Mi CISEN que ha fallecido Gustavo Díaz Ordaz Borja, quien fuera hijo del presidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Le sobrevive su esposa Eugenia Castañón. pic.twitter.com/2ZrQI9odvO — Alberto Tavira (@betotavira) March 26, 2026

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Gustavo fue el primogénito del matrimonio entre el exmandatario Gustavo Díaz Ordaz Bolaños –quien estuvo frente al poder de 1964 a 1970– y Guadalupe Borja, con quien se casó en 1937.

Además de él, la pareja tuvo otros dos hijos: Guadalupe y Alfredo Díaz Ordaz, quienes fallecieron en 2007 y 1993, respectivamente.

Alfredo Díaz Ordaz Borja fue padre de Paulina y Andrea Díaz Ordaz, quienes también son reconocidas dentro del ámbito público.

Gustavo Díaz Ordaz Borja nació en 1938. Creció a la par de la trayectoria política de su padre, quien antes de llegar a la presidencia solía mantener un perfil bajo y discreto.

Luego de estudiar la carrera de Ingeniería, en septiembre de 1969 contrajo matrimonio con Eugenia Castañón Ríos Zertuche, celebrando su boda en la residencia oficial de Los Pinos.

Dicho acontecimiento estuvo bajo el ojo público al tratarse del hijo de un presidente, además de que el magno evento reunió alrededor de 3 mil invitados, entre ellos personajes del entorno político, social y empresarial.

Otras de las particularidades que se llevó la atención del enlace nupcial fue que él tenía 31 años, mientras que ella apenas había cumplido la mayoría de edad, ya que tenía 19.

Junto a Eugenia, quien actualmente tiene 76 años, procreó tres hijos: Gustavo, Eugenia y Gerardo.

Gustavo Díaz Ordaz Castañón, nieto del exmandatario y esposo de la actriz Daniela Castro, publicó una fotografía en redes sociales para recordar a su padre:

“Te voy a extrañar siempre. Gracias por todo. Te amo”.

Asimismo, una de las hijas de Ordaz Castañón, Alexa Castro, también expresó unas emotivas palabras para darle el último adiós a su abuelo:

“Hoy vuela al cielo un gran hombre. Un hijo, papá, esposo, abuelo y un gran amigo. Te amo con todo mi corazón Tata. Gracias por todos los momentos increíbles que nos diste y por compartir tu vida con todos los que te amamos”.

A pesar de ser el primogénito del expresidente, Gustavo Díaz Ordaz Borja no se adentró al entorno político como su padre. Sin embargo, su fallecimiento se traslada a uno de los periodos políticos más recordados por la población mexicana: la masacre de Tlatelolco en 1968.