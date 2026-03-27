Gobierno de Sheinbaum reporta 130 mil 178 personas desaparecidas desde el 2006

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México hay 130 mil 178 personas desaparecidas, de las cuales 46 mil 742 personas será complicada su localización porque, de acuerdo con el gobierno, no se cuentan con datos suficientes para su búsqueda y en el caso de 43 mil 128 no hay ningún indicio de registro o movimiento.

De estas cifras, que son desde 2006 a la fecha, en 40 mil 308 casos han detectado alguna actividad o registro desde su fecha de desaparición, pero todavía no pueden garantizar su localización porque falta encontrar la prueba de vida, sin la cual no se les puede eliminar de este registro.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, a partir de su administración, de octubre de 2024 a la fecha, han encontrado a más de 31 mil personas y en el mensaje que el gobierno buscó promover fue: “hasta encontrarlos”.

Desde 1952, México ha enfrentado la desaparición de 394 mil 645 personas, de las cuales se han localizado a 262 mil 111, y de las aún desaparecidas, es decir 132 mil 534, solo 2 mil 356 se registraron desde 1952 hasta 2005; a partir de 2006 a la fecha se han reportado130 mil 178.

De estos más de 130 mil, se ha detectado que en el caso de 40 mil 308 se han dado actividades y registros después de su fecha de desaparición, por ejemplo algún trámite oficial o, incluso, de vacunación.

El resto, es decir los 46 mil 742 y los 43 mil 128, que suman 89 mil 870 mil casos, los primeros no tienen datos suficientes y los segundos no tienen ninguna actividad, es decir, ambos casos se mantienen en el estatus de desaparición.

De las personas localizadas, que son 262 mil 111, se registraron con vida 240 mil 211 de las cuales reportaron sin delito 250 mil 717 y con presunción de delincuencia son 11 mil 394. Sin vida encontraron a 21 mil 900 personas.

Situación de desaparecidos

Uno de los elementos que la autoridad debe tomar en cuenta para retirar un caso como desaparecido es la prueba de vida, incluso, independientemente de que se registrara algún movimiento.

El gobierno federal recordó que la ley exige que todo reporte de persona desaparecida debe tener una carpeta de desaparición en las fiscalías, porque de lo contrario deberán aplicarse sanciones por obstrucción.

El informe, que se presentó un año después de que se anunció, estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.