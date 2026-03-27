Grupo interdisciplinario debe investigar derrame de petróleo en el Golfo de México: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo interdisciplinario que debe analizar el derrame de petróleo en el Golfo de México va a permanecer, porque además de este evento, “hay emanación en el yacimiento de Cantarell”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien garantizó que ambos casos serán investigados a fondo.

“En este momento, además de la primera fuga de este barco que se está identificando por la Secretaría de Marina exactamente qué barco fue, hay emanación en el yacimiento de Cantarell, no se sabe si es de manera natural que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado o hay algún problema en la instalación de Pemex”, admitió esta mañana.

La mandataria federal aseguró que “ambos casos tenemos que investigarlos a fondo, en este momento hay un proceso de investigación muy profunda en el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo de contención para que la fuga o emanación natural de esta fuga pueda ser contenida y no llegue a la playa”.

El grupo interdisciplinario para investigar el derrame del que todavía no se identifica qué empresa es la responsable, también investigará la “emanación” de Cantarell, pues se quedará de forma permanente para que esté listo si se presenta otro caso.

“Ya existe. Cuando hay un incidente como este que se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender, eso ya existe y existía desde antes como un protocolo. Ahora vamos a mantener este equipo de trabajo donde está Marina, Semarnat, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Pemex y la Secretaría de Energía para trabajar en sistemas de alertamiento que nos permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo”.

También se tienen que fortalecer los sistemas para contener algún problema de contaminación, desde la Secretaría de Marina y Pemex, reconoció la presidenta.

Reiteró que “en este momento las playas están limpias porque se limpiaron, no es porque naturalmente no llegó el petróleo a la playa, sino porque hubo un proceso de limpieza” y afirmó que su gobierno trabaja con los pescadores y el resto de personas afectadas “para poder generar una condición de resarcimiento del daño”.

Sobre el mecanismo de alertamiento expuso que hay mucha investigación sobre las corrientes del Golfo de México, además de que trabajarán con institutos e investigadores.

“Una de las instituciones que lo ha desarrollado es el Cicese de Ensenada, pero hay otras que han desarrollado alertamientos, investigación de corrientes marinas y otras características del Golfo de México que requiere mucha investigación y esas nuevas investigaciones vamos a seguir trabajando con ellos y además en un sistema de alertamiento que se está perfeccionando para huracanes en el Pacífico y en el Golfo y de otros fenómenos naturales y de posible contaminación en la mar”.