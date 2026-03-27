La Marina sigue buscando a las dos embarcaciones que iban a Cuba: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina continúa con la búsqueda de dos pequeñas embarcaciones que fueron a Cuba, presuntamente, a entregar ayuda humanitaria, la dependencia federal les daba seguimiento y perdió contacto con ellos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.



En una de ellas iban nueve personas, en el otro, la Marina indicará.



“El barco de la Secretaría de Marina arribó hoy en la mañana, una nueva ayuda humanitaria arribó. Hay un barco, un pequeño velero, dos embarcaciones que se sigue en búsqueda de ellos”, expuso.



“Hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió que ya llegó de una brigada internacional y otros dos pequeños buques ese mismo barco le estaba dando seguimiento. Tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí hubo un proceso de búsqueda”.



Aseguró que “siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones (...) el gobierno mexicano sigue con la búsqueda”.