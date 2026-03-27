Luisa Alcalde amenza romper alianza con PVEM en San Luis Potosí sin postula a Ruth González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, amenazó con romper la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, si éste decide postular como candidata a la gobernatura en 2027 a Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“Nosotros no podríamos llevar familiares, ni Morena solo, ni en alianza, entonces no hay ningún tipo de excepción. En el caso específico de que determinará el verde que ella fuera su candidata pues entonces no iríamos en alianza”, afirmó la dirigente de Morena, en entrevista con Ciro Gómez Leyva el pasado 26 de marzo.

Alcalde ya había declarado anteriormente que Morena no permitiría el nepotismo para el proceso electoral del 2027, en congruencia con la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que entrará en vigor en 2030, y que prohíbe dichas prácticas para todos los partidos.

Sin embargo, en esta ocasión enfatizó su postura y en respuesta a un cuestionamiento del periodista, dijo que ni siquiera se considerarán en las encuestas preliminares perfiles como el de Saúl Monreal, que busca suceder a su hermano en la gobernatura de Zacatecas, o el de Félix Salgado Macedonio, quien aspira a la gobernatura de Guerrero, entidad gobernada actualmente por su hija, Evelyn Salgado.

“Nosotros hemos determinado en el Consejo Nacional, ya hace varios meses, que no llevaremos familiares de los que actualmente gobiernan”, sostuvo.

Alcalde detalló que la convocatoria para los puestos de elección popular se llevará a cabo mediante un registro abierto, tras lo cual se realizará un sondeo de opinión sobre la persona, y encuestas por vivienda.

También explicó que la comisión de elecciones será la encargada de aplicar los filtros a familiares para evitar el nepotismo, ya que está regla abarca gubernaturas, diputaciones federales, locales y presidencias municipales.

Dirigente del Partido Verde en San Luis Potosí responde

El mensaje de Alcalde se dirigió al Partido Verde, y particularmente a Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí y a su esposa, la senadora Ruth González, favorita en las encuestas y recientemente destapada por la cúpula del Verde.

Tras las declaraciones, Ignacio Segura Morquecho, dirigente del Partido Verde en San Luis Potosí, calificó lo dicho como frívolo y respondió en X (antes Twitter):

“¡Cuánta frivolidad y arrogancia en esas palabras! Indiscutiblemente el pueblo decide y manda. ¿Pero que no se supone que estamos luchando por los derechos de las mujeres y combatiendo el maltrato hacia ellas?Entonces, ¿solo es discurso? O, ¿solo cuando nos conviene?”.

¡Cuánta frivolidad y arrogancia en esas palabras!

Indiscutiblemente el pueblo decide y manda.



¿Pero que no se supone que estamos luchando por los derechos de las mujeres y combatiendo el maltrato hacia ellas?. ¿Entonces?, ¿Solo es discurso? O ¿solo cuando nos conviene? — Nacho Segura Morquecho (@ignaciosegura_m) March 26, 2026

Asimismo, en San Luis Potosí, otros comentarios criticaron la postura de Luisa María Alcalde, señalando que criticaba el nepotismo mientras miembros de su familia ocupan puestos claves, como su hermana Bertha María Alcalde Luján, quien es Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.