No hay legislación que permita pacto entre Uber y taxistas: Semovi. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) advirtió que aplicará sanciones de hasta alrededor de 46 mil pesos a los operadores de taxis que se inscriban a plataformas digitales de transporte, tras detectar una campaña que los invitaba a unirse.

Lo anterior, después de que la Semovi identificó a plataformas digitales que invitaba a personas concesionarias del servicio de Taxi en la Ciudad de México a incorporarse a sus aplicaciones, sin perder su independencia.

Durante la semana circuló información sobre una alianza entre MX Taxi y Uber, que permitiría la colaboración entre los taxistas capitalinos y las plataformas digitales de transporte.

Distintos medios nacionales refirieron que el acuerdo beneficiaría a las personas usuarias, ampliando el abanico de opciones disponibles en una sola plataforma, MX Taxi.

Uber anunció la alianza con un comunicado, y su director, Félix Olmo, consideró que se trataba de un “día histórico” tras 14 años de competencia entre taxistas y conductores de aplicación.

Por su parte, MX Taxi, afirmó que se trataba de un cambio en la relación con la empresa tecnológica. “Hoy lo decimos con claridad: Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico. Un aliado que nos abre las puertas de un mercado global”, afirmó Erasto Vázquez, vocero de la organización.

Sin embargo, la Semovi precisó que actualmente no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de Taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares, por lo que llamó a evitar irregularidades.

“Se exhorta a las personas concesionarias a no realizar procesos de incorporación, ya que se trata de esquemas no regulados que pueden afectar su situación legal y operativa”, advirtió la Semovi en un comunicado.

La secretaría también enfatizó que reforzará la supervisión, y aplicará sanciones con multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes incumplan con la normativa vigente. El monto podría superar los 46 mil pesos.

Sobre este tema, Bruno González, presidente de la Alianza de Taxistas de la Ciudad de México, dijo que la aplicación Mx Taxi engañó a los conductores, haciéndoles creer que trabajarían con taxis concesionados, cuando en realidad los integraron a las filas de Uber, de acuerdo con la Jornada.

González explicó que Mx Taxi comenzó a operar a través de redes sociales, ofreciendo un incentivo de 200 pesos a los conductores que se inscribieran, omitiendo que formarían parte de Uber.

¿Qué dice el Reglamento de la Ley de Movilidad de la CDMX?

La legislación prohíbe a los taxistas incorporarse a estas plataformas, ya que el artículo 58 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Movilidad, señala que los vehículos con matrícula de taxi no pueden obtener la Constancia de Registro Vehicular requerida para integrarse a plataformas digitales.

En este sentido, la legislación también contempla sanciones a las empresas o plataformas que permitan la prestación de este servicio en unidades concesionadas como transporte público individual. En el artículo 237 Bis, fracción IV, indica que se impondrán multas de 250 a 400 UMA por esta acción.

La Semovi y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) son las autoridades responsables de aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con el artículo 235 del mismo reglamento.