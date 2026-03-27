“Pueden venir de manera segura al país” para el Mundial: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Pueden venir de manera segura al país”, llamó la presidenta Claudia Sheinbaum a quienes quieran llegar a México en el contexto del Mundial de Futbol.

“Para el Mundial tenemos una serie de acciones especiales de protección al turista y en general a nuestro país”, dijo.

Para hablar del tema promovido por la Presidencia, en el marco de la presentación de cifras de desaparición en México, que suman 130 mil 178 personas desaparecidas en el país, la mandataria federal habló de las cifras de turismo.

“Ya mostró Josefina (Rodríguez, secretaria de Turismo federal) los datos de turismo en México, aún con propaganda en contra de México. Miren cómo ha aumentado el turismo en el país, nada más en enero de 2026, 10 por ciento de visitantes internacionales más, entre enero de 2025 y enero de 2026”.

Agregó que hay 8.6 por ciento de turistas internacionales que se quedan un día, “hay muchos cruceros que vienen, llegan, bajan durante un día, esos se cuentan como visitante. Los vuelos internacionales siguen creciendo la derrama económica siguen creciendo”.