Red Manifiesta demanda al SAT y Hacienda mesa de diálogo por revocación de donatarias autorizadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Organizaciones de la sociedad civil llamaron a un diálogo con autoridades fiscales, luego de que se diera a conocer la revocación de 270 permisos para recibir donativos deducibles de impuestos a ese tipo de entidades.

En un pronunciamiento, Manifiesta tu Ciudadanía, una red de 37 “organizaciones y entidades donantes con un trabajo sostenido en nueve estados y un alcance aproximado de 400 OSC (organizaciones de la sociedad civil)”, aseguraron que su pretensión es “cumplir con las obligaciones legales y fiscales”, para continuar cumpliendo con sus “objetivos sociales” .

La agrupación convocó a un diálogo “de alto nivel con las autoridades fiscales (Secretaría Hacienda, Servicio de Administración Tributaria y Secretaría de Bienestar)”, con la finalidad de “construir soluciones conjuntas que permitan garantizar el cumplimiento de la ley sin obstaculizar el trabajo legítimo y necesario de las OSC” , contribuyendo “a un marco regulatorio que brinde certeza, proporcionalidad y viabilidad operativa, reconociendo la naturaleza y función social” de sus actividades.

“Reconociendo plenamente la importancia de las obligaciones fiscales advertimos que diversas medidas que recientemente se han aplicado para el cumplimento el marco regulatorio han generado un entorno de incertidumbre jurídica, caracterizado por criterios restrictivos, cargas administrativas excesivas y procesos que, en la práctica, dificultan la operación cotidiana e las organizaciones”, asentó en su pronunciamiento la red de organizaciones.

La organización gregó que la incertidumbre jurídica, “no sólo afecta nuestro funcionamiento, sino que pone en riesgo la continuidad de proyectos fundamentales en ámbitos como la defensa de derechos humanos, la educación, salud, atención a las infancias, el desarrollo comunitario, la partición ciudadana y muchos otros rubros más”.

Explicó que las acciones de sus afiliadas “son de cuidado de personas, de atención a poblaciones vulnerables, de luchar contra las causas y los efectos de las desigualades, por el cuidado del planeta, sumar a la educción y a la salud, buscar fortalecer el tejido social”, tareas realizadas por “millones de personas” en todo México, convirtiéndose en “aliados de los objetivos de las autoridades públicas”.

Tras señalar que las organizaciones de la sociedad civil quieren “cumplir las obligaciones legales y fiscales, y que estas ayuden al cumplimiento de nuestros objetivos sociales”, consideraron importante promover “una conversación abierta y constructiva sobre la regulación en materia fiscal y legal” a la que habría dar cumplimiento.

“La discusión que ha generado en los últimos días refleja la relevancia de este tema, así como la necesidad de generar mayor claridad, entendimiento y certeza de manera que el cumplimiento normativo pueda ir de la mano con el fortalecimiento de las OSC y en beneficio de su labor social”, señaló la red.

Al insistir en el llamado a un diálogo de alto nivel, “abierto, técnico y constructivo que permita avanzar en soluciones equilibradas”, esa red de organizaciones consideró que “es posible construir soluciones conjuntas que permitan garantizar el cumplimiento de la ley sin obstaculizar el trabajo de legítimo y necesario de las OSC”.

Tras sostener su disposición a “contribuir a un marco regulatorio que brinde certeza, proporcionalidad y viabilidad operativa, reconociendo la naturaleza y función social”, de sus actividades, Manifiesta tu Ciudadanía alentó a generar condiciones para que las organizaciones puedan realizar sus actividades.