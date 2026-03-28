Abuchean a David Monreal en evento de Claudia Sheinbaum en Zacatecas (Video)

El evento de Claudia Sheinbaum y David Monreal en Zacatecas. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Zacatecas, David Monreal, fue abucheado durante el evento en Sombrerete en el que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Frijol”, con el que se busca ampliar su acopio.

Mientras el gobernador zacatecano hablaba del apoyo a los agricultores, decenas de personas comenzaron a abuchearlo.

“Aquí no hay engaños, el apoyo es directo y el apoyo es al pequeño y mediano productor. Sin intermediarios, sin abusos, es justicia social”, dijo.

Mientras David Monreal hablaba, varios de los asistentes gritaban “¡fuera!, ¡fuera!” Al poco tiempo, sus simpatizantes comenzaron a gritar “¡gobernador!, ¡gobernador!”

Mientras Monreal y Sheinbaum realizaban el evento en Sombrerete, en la capital zacatecana se mantiene un plantón de productores de frijol de ocho municipios en plena Plaza de Armas.

Los manifestantes exigen desde hace 11 días que se cumpla la promesa de acopiar más de 730 toneladas de frijol.

Todo esto ocurre a unos meses de que se lleve la elección intermedia del 2027, en la que se renovará la gubernatura de Zacatecas.