Arranca proceso para elegir a tres consejeros electorales del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados instaló al Comité de Evaluación para elegir a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirán a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes dejaron el cargo el jueves.

La Jucopo designó a Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nombró a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta.

El viernes concluyó la inscripción de los aspirantes al proceso de selección, al cual se apuntaron más de 500 aspirantes.

La evaluación será del 30 de marzo al 17 de abril y, para el 20 de abril, el Comité Técnico de Evaluación remitirá las listas de aspirantes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

El 22 de abril se remitirá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las propuestas de los aspirantes por parte de la Jucopo y se prevé que ese mismo día se realice la votación en el Pleno.

No habrá "dados cargados"

El presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que existan "dados cargados" en la elección de los consejeros del INE y afirmó que tampoco tendrán vínculos con ningún partido político.

“No. Yo conozco a dos de ellos bien, bien en el sentido de darle seguimiento a sus resoluciones; son dos que vienen de la carrera jurisdiccional, es un… no, se me hace que no es magistrado, fue de la Sala Especializada en materia electoral, y una magistrada, una mujer que está en funciones de la Sala de Toluca, creo, también en materia electoral.

“No, no va a ver nada de eso. Seguramente les corresponde a ellos, pero hacer una evaluación seria. Recuerden que (...) de los 500 tienen que seleccionar quintetas, es decir, cinco para cada posición, cuidando la paridad. Entonces va a haber cinco de cada posición, cinco, y de ahí se va a seleccionar uno”, explicó.